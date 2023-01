Aczino reacciona ante el hate tras ganar el Red Bull Batalla Internacional

Mauricio Hernández González, mejor conocido como Aczino, se coronó como campeón de la Red Bull Batalla Internacional 2022, lo que causó gran alegría a muchos de sus seguidores, pero también grandes críticas.

Aunque el público estaba enloquecido con las rimas de Aczino, y las catalogaron como ingeniosas y mordaces, muchos otros, incluyendo creadores de contenido especializado en freestyle y parte del público señalaron que el favoritismo hacia el rapero era evidente.

Además, entre las críticas una de las más duras fue en relación con su coronación como tricampeón en la Red Bull Batalla Internacional, tal y como te contamos en La Verdad Noticias. Sus detractores señalan que él no fue digno de este premio y que por el contrario, debía devolver el campeonato. No obstante, el rapero mexa no se quedó callado y esto es lo que dijo al respecto.

Azcino: "Lo mejor que puedes hacer es no tomártelo personal"

Azcino en la Red Bull Batalla Internacional 2022

Después de todas las controversias respecto a su victoria en el Red Bull Batalla Internacional 2022, Aczino comentó que siempre en este tipo de competencias pasan cosas así, la gente opina y creen poder decir si algo es o no justo y prefiere no tomárselo personal.

Aczino reconoce que al estar en el ojo público los comentarios negativos son de esperar, sin embargo, por salud mental el rapero trata de no enfocarse en ellos, pues si lo hiciera, claro que podrían afectar su autoestima y estado de ánimo. Reconoce también que se necesita fortaleza para enfrentar ese tipo de situaciones.

El mexicano también reflexionó sobre todo lo que viene a futuro para él y sus sueños y sabe que quiere seguir preparándose, no solo para ganar más campeonatos, sino para ser mejor en lo que ama.

¿Por qué Aczino se retiró del free style en 2020?

Para Aczino lo más importante es su familia

A pesar de los éxitos cosechados hasta el momento, Aczino atravesó situaciones complejas en 2020 que lo llevaron a alejarse del freestyle, las competencias y el spotlight en general.

En una entrevista para el podcast de Juanpa Zurita, Aczino se sinceró sobre los verdaderos motivos que le hicieron tomar esta decisión. El rapero narró como una situación médica grave de su pequeño hijo le cambió la vida y lo alejó del freestyle.

Aunque actualmente su pequeño se encuentra mucho mejor, dicha situación transformó a su familia y su forma de pensar. Tiempo después Aczino regresó a las competencias y a su trabajo de lleno, aunque reitera que la prioridad es su familia y darles lo mejor.

