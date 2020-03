Aczino, Mauricio Hernández, el mejor freestyler de México

Con tan solo 28 años de edad, Mauricio Hernández mejor conocido como Aczino es el mejor freestyler de México y Latinoamérica y a pesar que hace poco comunicó que planeaba retirarse de las competencias, sus fieles fans siguen apoyándolo día y noche.

Originario del Estado de México, Aczino es un rapero y freestyler que se coronó campeón del torneo internacional conocido como Final de Red Bull Batalla de los Gallos en el año 2017. Mauricio también ha ganado otros torneos que lo colocan como el mejor rapero de la historia.

¿Cómo comenzó la carrera de Aczino?

Mauricio Hernández tenía tan solo 16 años de edad cuando decidió inscribirse en el torneo 2v2 Street Freestyle en el año 2007 haciéndose llamar “Asesino serial”. Desde ahí su vida en el Freestyle comenzó, sin imaginarse que se convertiría en el ídolo de miles de jóvenes soñadores.

El 2017, año de triunfos para Aczino

Ganar la final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos en México contra Rapder y la final internacional contra el argentino, Wos, fueron algunos de los puntos máximos en su carrera y mas recordados de sus seguidores ya que ambas batallas fueron épicas.

La rima más famosa de Aczino

La rima más famosa de Mauricio Hernández ocurrió en el año 2015 contra el freestyler llamado “Troka”:

“Yo si soy un engreído, un presumido, un crecido, sí, un maldito malnacido, pero hay algo que no pueden negar del Aczino, que es el mejor maldito “Freestylero” que se ha Parido”.

Aczino se despide de las batallas

Hace un par de semanas, Aczino aclaró la razón de retirarse. Su mensaje causó conmoción a sus fans ya que lo que dijo en aquel video fue un motivo muy contundente y frío.

Tal vez te interese.- Aczino conquistará Cancún con sus Batallas de Campeones

“No quiero saber de opiniones de super expertos, no quiero saber nada, porque no están preocupados por lo realmente importante, que son los versos, las rimas, los punchlines. Solo están preocupados por hacer el grito. Pero ya no me importa, por eso me voy”, aclaró.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana