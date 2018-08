Acusan de “zorra" a Irina Baeva por culpa de Ariadne Díaz

De una manera poco amable fue tratada en redes sociales, la actriz Irina Baeva , por culpa de Ariadne Díaz, quien publicó una fotografía con la ex de Julián Gil y sucedió lo inesperado, pues fue tachada hasta de "zorra".

Cabe destacar que Ariadne Díaz es de las pocas famosas que mantienen su vida personal al margen de las redes sociales, pero en esta ocasión aprovechó para compartir una fotografía a lado de su amiga Irina Baeva, pero para mala suerte de Irina, los usuarios comenzaron a atacarla, tachándola de “quita maridos".

Pero la protagonista de “La doble vida de Estela Carrillo” no se quedó callada y salió en defensa de su amiga, al asegurar que un hombre no es un zapato para que se lo quite.

Irina Baeva fuetachada de “quita maridos"

Algunos comentarios de los seguidores:

“Ariadne te admiro mucho a ti a esa no, es una 'facilota' resbalosa destruye hogares”, “Cuidado con el padre de tu hijo Ariadne”, “Esta es una 'quita maridos'”, “Cuidado que le gustan los hombres casados”

Aquí la foto que desató la polémica:

Qué gusto verte! �� Una publicación compartida por Ariadne Diaz (@ariadne_diaz) el 21 de Ago de 2018 a las 9:16 PDT