Acusan al papá del actor Woody Harrelson de haber matado a John F. Kennedy

Woody Harrelson es uno de los actores que más popularidad ha conseguido últimamente, esto gracias a sus proyectos como Venom: Let there be Carnage, donde le dio vida al villano de la secuela, sin embargo hay un tema en específico que dio mucho de qué hablar, y no se trata de su carrera actoral.

Este famoso actor es conocido por interpretar a bandoleros, asesinos, espías y mercenarios, sin embargo muchos se preguntaban cómo podía meterse tanto en sus papeles, pero la respuesta estaba más cerca de lo que todos pensaban, pues tomó la ‘inspiración de su propio padre’.

Charles Harrelson fue un conocido sicario, o como se les dice en Estados Unidos ‘Hitman’, quien fue culpable de muchos crímenes, sin embargo el que más destacó fue su supuesta participación en la muerte del presidente John F. Kennedy.

¿El papá de Woody Harrelson mató a John F. Kennedy?

Por años, Charles Harrelson fue señalado como el presunto asesino de Kennedy

Un rumor respecto a este histórico crimen se esparció sugiriendo que el verdadero autor del asesinato de John F. Kennedy no fue Lee Harvey Oswald, sino que Charles Harrelson, el hijo del actor Woody Harrelson, quien le da la voz a Carnage, fue el asesino, algo que conmocionó a muchos.

La vida de Charles Harrelson como sicario se dio a conocer después de que el FBI lo encontrara culpable del asesinato de el juez de distrito de El Paso, Texas, John H. Wood Jr. en 1979, siendo contratado por el mafioso Jimmy Chagra para hacerlo, pues este político tenía mano dura contra narcotraficantes, y tras la fama que ganó, se empezó a divulgar el rumor que el fue quién mató a Kennedy.

¿Quién es el asesino de John F. Kennedy?

El famoso actor nunca estuvo al tanto de la vida criminal de su padre

Te informamos en La Verdad Noticias que aunque Harvey Lee Oswald fue señalado como el culpable, una forense llamada Lois Gibson dijo que Charles Harrelson si estuvo entre los tres sospechas que se detectaron el día de su asesinato en 1968, sin embargo luego él mismo negó el hecho y aseguró que sólo aprovechó el rumor para lucir más interesante, confesando esto poco antes de morir de un infarto en el 2007 dentro de la cárcel, donde cumplía una condena de dos cadenas perpetuas.

Por otro lado, Woody Harrelson incluso lanzó un podcast llamado ‘Son of a hitman’, donde habló de esta historia y aseguró que nunca tuvo idea de lo que hacía su padre, sin embargo se dice que heredó sus conductas violentas, que no sólo se ven en el cine, sino también en el mundo real, pues meses atrás golpeó a un hombre que fotografió a su hija aunque en este caso muchos vieron sus acciones como justificadas.

