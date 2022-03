Acusan al comediante ‘Tío Rober’ de abuso sexual y éste responde

El comediante respondió a denuncia por presunto abuso.

A través de Tiktok la usuaria Sofía Díaz denunció haber sufrido presunto abuso sexual por parte del comediante Roberto Andrade mejor conocido como ‘Tío Rober’ cuando tenía 19 años y el standupero 39.

En los videos publicados en dicha plataforma, Díaz relató que Andrade “es uno de mis agresores y ya no puedo callarme más, porque no puedo dejar que mis hermanas que son comediantes, que se dedican a la comedia, no tengan un espacio seguro para desarrollarse".

De acuerdo a la usuaria todo ocurrió en 2019 cuando acudió a un show del comediante, momento en el que se conocieron. “Se me acerca él y me dice que si quiero un autógrafo o algo. Me firmaron unas botellas él y el Cojo Feliz, y después de eso me dijo que me parecía muy bonita y que quería mi Instagram. Le dije que tenía 19 años y me dijo que no importaba, solo para conocernos”.

Agregó que el comediante la invitó a tomar “mezcales en su casa” en donde empezaron a conocerse. Además, la usuaria Sofía Díaz destacó que Andrade le habría pedido en diferentes ocasiones tener intimidad, a lo cual ella se negó.

Exhiben declaración del comediante

#TriggerWarning #ViolenciaSexual



¿Ya ven cómo sí es violación?



Este es el nivel de “talento” que va a presentar el @vivelatino. pic.twitter.com/oBegyRnCPw — Feminasty (@CynthiaHijar) March 15, 2022

Las declaraciones de Sofía se realizaron luego que la usuaria Cynthia Híjar compartió un fragmento del podcast La hora feliz donde el comediante Roberto Andrade confesó que tuvo relaciones con una mujer en estado de ebriedad.

“Estaba con una chica en mi casa, estábamos chupando, estábamos echando unos mezcales. De repente nos empezamos a besar, nos fuimos a la cama, nos desnudamos. Entonces, al momento de empezar… me paro por un condón y cuando regreso ella ya estaba dormida".

Asimismo, el comediante destacó que al ver a la joven dormida y tras analizar por segundos la situación decidió no continuar. “Aún así me la dí un minuto pero después dije ¡no, esto no está chido! y ya después cuando se me bajó la p*da dije: ¿A cabr*n, la violé?”. declara el comediante en dicho podcast.

¿Qué estudió el Tío Rober?

Comediante Roberto Andrade.

Roberto Andrade mejor conocido como ‘Tío Rober’ es egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica de la carrera de Guionismo Cinematográfico. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, en 2006 debutó como dramaturgo con la obra Algo sencillo en el teatro La Capilla. Cabe señalar que tras darse a conocer el presunto caso de abuso, el standupero El Cojo Feliz confirmó que ni él ni Tío Rober se presentarán en el Vive Latino 2022. A continuación te dejamos la declaración del comediante.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!