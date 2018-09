Acusan a la cantante Beyoncé de utilizar brujería

Kimberly Thompson quien fue baterista de la cantante Beyoncé, solicitó una orden de restricción en contra de la intérprete alegando que ella practica brujería y que mata a gatitos.

Cabe mencionar que Thompson durante 7 años formó parte de la banda que acompañaba a la cantante Beyoncé durante sus conciertos, la baterista ha culpado a la artista por todas las cosas malas que le han pasado en su vida.

Kimberly Thompson acusa a Beyoncé de practicar brujería

Sin embargo su solicitud de restricción fue denegada por un juez, la petición se llevó a cabo el pasado 19 de septiembre. Aunque diversos medios han especulado que la baterista busca solo llamar la atención.

Beyoncé ha logrado consolidarse como una de las cantantes más importantes en la industria de la música, tras su lanzamiento como solista enloqueció a todos sus fans. Durante las presentaciones que realiza en cada concierto impresiona con su voz a todos los asistentes.

El representante de Beyoncé ni el de Thompson respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Kimberly Thompson ha colaborado con The 8G Band en el programa 'Late Night with Seth Meyers', y es que la baterista había comentado que Beyoncé era muy exigente en cuestión de la imagen del grupo quienes la acompañaban en los escenarios, también mencionó que la intérprete utilizaba ‘magia oscura’, ‘brujería extrema’ y ella habría matado a un gatito que era la mascota de la baterista.

Ante estas acusaciones, la cantante Beyoncé no ha comentado algo al respecto, ya que se encuentra de gira que lleva por nombre 'On the Run II' para promocionar su música junto con su esposo el rapero Jay Z.

Por el momento Kimberly Thompson tendrá una nueva cita con el juez para el próximo mes de octubre.