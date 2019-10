Acusan a Televisa y Regina Blandón por PLAGIO en ¿Quién es la máscara?

El reality Show de televisa ¿Quién es la máscara? Se ha hecho muy popular entre los televidentes, quienes tratan de adivinar a toda costa quienes son las personalidades que se encuentras detrás de las botargas participantes. Y se han develado cada semana nuevas personalidades, quienes han demostrado su talento para cantar y bailar, pero con algunos obstáculos en su camino.

Regina Blandón fue la actriz invitada a portar la botarga de zorro, y la ultima en abandonar la competencia este domingo 6 de octubre, sin embargo, después de que se revelara su nombre, la famosa se metió en problemas, pues fue acusada de plagio en las redes sociales.

Y es que los diseños que se utilizaron para una parte del vestuario de Zorro pertenecen a un diseñador mexicano, quien nunca fue advertido, cuestionado, o solicitado para utilizar su trabajo en el traje de Zorro para Televisa.

Acusan a Televisa y Regina Blandón por PLAGIO en ¿Quién es la máscara?

Las acusaciones llegaron a Regina Blandón, quien a través de Redes Sociales aseguró que ignoraba por completo los temas del diseño del vestuario, y que ella simplemente fue invitada a participar, pero que lamenta mucho lo ocurrido, y buscará impulsar al joven diseñador.

“Mira, yo no tenía idea, bastante trabajo me costaba vestirme con una botarga y no sabíamos nada. Una disculpa. Pero qué chida la playera y qué talentoso tu amigo y ojalá este tuit le sirva de promoción para sus diseños. Gracias por avisar.”, respondió Regina Blandón en twitter a los usuarios que demandaron el plagio.

Según la acusación los diseños de la playera de Zorro pertenecen a Genaro Tirado Sánchez, reconocido artista de Zacapoaxtla, Puebla, quien nunca fue notificado de que se usaría su sello para vestir a un personaje en televisa.

Acusan a Televisa y Regina Blandón por PLAGIO en ¿Quién es la máscara?

Te puede interesar: Regina Blandón se agarra a respondones con haters en Twitter

La acusación no ha pasado a más que solo palabras, y Regina Blandón ha publicado varios tuits para apoyar a los jóvenes emprendedores responsables del diseño.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos