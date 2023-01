Acusan a Shakira de plagio por su nueva canción con Bizarrap

'SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53' superó las 28 millones de reproducciones en YouTube a 14 horas de su lanzamiento.

La Verdad Noticias te dio a conocer el día de ayer que Shakira y Bizarrap estrenaban su tan rumoreada colaboración musical en las plataformas digitales. Sin embargo, nadie esperaba que esta tuviera fuertes indirectas hacia Gerard Piqué y Clara Chía Martí, su nueva novia.

'SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53' ha sido un rotundo éxito y para prueba de ello tenemos el hecho de que el video ya supera las 28 millones de visitas a tan solo 14 horas de su estreno en YouTube y también lidera las tendencias de música de dicha plataforma.

El tema ha sido un rotundo éxito dentro de las plataformas digitales.

Aunque Piqué y su nueva novia no se han pronunciado al respecto, los cibernautas se han burlado de ellos a través de divertidos memes que circulan en redes sociales. Sin embargo, también es importante mencionar que este lanzamiento le ha costado duras críticas a la colombiana, a quien le piden ya superar su ruptura amorosa.

Acusan a Shakira de cometer plagio

El éxito de la colaboración musical está siendo opacado por las acusaciones de plagio que ha hecho la cantante Briella en contra de Bizarrap y la intérprete de ‘Ojos Así’, pues asegura que el estribillo suena muy similar a ‘Solo Tú (Bubbaloo)’, tema que ella lanzó en junio del 2022 y que se hizo viral en TikTok.

“La canción es demasiado parecida, no son cosas mías. Amo a Shakira, la idolatro, he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie, pero no sé qué hacer, es muy parecida”, declaró la también compositora venezolana, quien hizo un comparativo entre ambas canciones para demostrar que claramente si existe una similitud.

Sin embargo, Briella ha dejado en claro que no está enojada por la situación debido a que siente una gran admiración por los dos artistas pero deja en claro que le gustaría recibir créditos por su trabajo: “Si mi canción fue utilizada como sample como inspiración de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito, para mí vale demasiado”.

¿Quién es Briella?

La cantante cuenta con más de 15 mil oyentes mensuales en Spotify.

De acuerdo a información que circula en Internet, Briella es una cantante originaria de Venezuela que hizo su debut musical realizando covers en español y respuestas a temas virales para luego lanzar temas de su autoría, mismos que le han permitido cosechar gran popularidad en las redes sociales.

Fotografías: Redes Sociales