Acusan a Raúl de Molina del Gordo y La Flaca de tocamientos a una cantante

A través del programa Chisme No Like, se dio a conocer que la cantante Virggi López acusó al conductor Raúl de Molina de haberla tocado sin su consentimiento en el programa “El Gordo y la Flaca”.

Si bien, los sucesos se dieron hace cerca de 15 años, la cantante no lo olvida, y por ello ha decidido romper el silencio al respecto.

Lucía Méndez también ha denunciado al conductor

La cantante venezolana dijo que su reacción al momento fue quedarse paralizada y no hacer nada, pues estaban en vivo, y no tuvo el valor para parar la transmisión.

“Estás empezando, no puedes decir nada, no puedes parar el ‘en vivo’, tienes que sonreír… segunda por debajo… entonces ya me desconcentró, no estás pendiente de vender lo que fuiste a vender, tercera, (lo hizo) ¡tres veces, en vivo!”