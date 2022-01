Acusan a Nick Jonas de comprar a su bebé

En La Verdad Noticias dimos a conocer todos los detalles del nacimiento del primer bebé de Nick Jonas y su esposa Priyanka Chopra, que se logró a través de un vientre rentado, situación que les ha costado muchísimas críticas en redes sociales, al grado de afirmar que el integrante de los Jonas Brothers compró a su hijo.

Muchos usuarios lo señalaron de abusar de sus privilegios económicos y usarlos para “adquirir” un bebé pese a que la pareja ha demostrado tener un matrimonio sólido desde que contrajeron nupcias en el 2018 en una lujosa boda que duró una semana.

Recordemos que hace unas semanas se rumoró que se habían separado, y para callar la situación, Nick y Priyanka se encontraron en Navidad, pasando la importante fecha juntos luego de dejar se seguirse en redes sociales.

Nick Jonas se convirtió en papá con Priyanka Chopra

El bebé nació bien pero se desconocen todos los datos de él

La diferencia de edad que existe entre ambos también fue motivo de críticas nuevamente, ya que se dijo que no estaban listos para convertirse en padres y menos a través de un vientre rentado y es que muchos argumentaron que la pareja no deseó al bebé ya que ella no se atrevió a embarazarse.

De inmediato sus fans los defendieron de las críticas tan duras en su contra, pues argumentaron que estaban hablando de un tema muy delicado que incluye la decisión de ser padres.

Otros usuarios escribieron que si su deseo era no embarazarse, hubieran adoptado un bebé, ya que acusaron a Proyanka de no querer “arruinar su figura”.

Con mucha emoción la pareja anunció la llegada de su primer bebé pero sin detallar su género, nombre, ni el estado de salud en el que se encuentra.

Este hecho está siendo igual de escandaloso que la mágica boda de Jonas y Priyanka, misma que a casi cuatro años de la misma, sigue dando de qué hablar por todos los detalles que se incluyeron.

¿Cuál es la enfermedad de Nick Jonas?

El cantante fue diagnosticado desde los 12 años de edad

El cantante ha hablado mucho sobre la diabetes tipo 1 que padece y que le fue detectada cuando tenía 13 años de edad y ha tenido que aprender a vivir con ella para evitar más complicaciones de salud.

Nick Jonas y Priyanka Chopra se convirtieron en papás y se dice que la pareja no optó por embarazarse por sus problemas de salud y la edad de la actriz.

