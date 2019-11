Acusan a Marjorie de Sousa como "Descarada y vividora"

Desde hace casi tres años, Marjorie de Sousa y Julian Gil se encuentran atravesando una situación legal derivada por la pensión alimenticia de su hijo Matías. Hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo, ahora la actriz venenzolana está pidiendo el 50% de los ingresos de su ex esposo, ante eso su ex cuñada le llamó “Descarada, oportunista y vividora”.

La polémica

Desde hace tiempo se sabe la existencia de la guerra entre Marjorie y su ex cuñada, Patricia Ramosco, sin embargo se mantuvo tranquila por tiempo, hasta hace unos días en que al declarar ante ‘El Gordo y la Flaca’ un programa de Univisión que "el 20% y el 30% no es suficiente para su hijo", puesto que Julian Gil ni siquiera les presta atención.

Acusan a Marjorie de Sousa como "Descarada y vividora"

“Debería de ser el 50% porque a la hora d ela verdad si tú tienes hijos, uno le entrega el cien, eso no lo asigna uno, eso lo escoge un juez”.

Patricia Ramosco le respondió a Marjorie a través de instagram al escribir “El colmo ahora pretender el 50% No tiene llenadera, pero pensar en su hijo %0” y además de eso fue ahí cuando le llamó “Descarada, oportunista y vividora”

Quizá te pueda interesar: Julián Gil solo podrá ver a su hijo 2 horas al mes; Marjorie de Sousa ganó

Hace unas semanas se dio a conocer el veredicto del juez, que designó una pensión alimenticia por el 20% de los ingresos del actor, una cantidad aproximada a 19 mil pesos. La custodia fue entregada a la madre, Marjorie de Sousa, y el padre Julian Gil podrá verlo hasta dos veces dos horas al mes.

Únete a nosotros en Instagram.