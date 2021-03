Acusan a Madonna de photoshopear su rostro en otro cuerpo

La famosa e influyente cantante, Madonna, ha sido acusada de photoshopear su rostro sobre el cuerpo de otra mujer. La interprete de Like A Virgin hizo la publicación en 2015, pero la usuaria de TikTok Amelia Goldie ha compartido su confusión sobre el incidente en su cuenta.

En la foto, que Madonna compartió en Instagram, estaba sentada en una cama con una camiseta de la banda Joy Division, una falda de pata de gallo y botas negras. Su cabeza parece un poco demasiado grande para su cuerpo, pero Madonna lo compartió con la leyenda: "Me veo Kewl........."

La foto aún está activa y visible para cualquiera que siga la página de Instagram de Madonna casi seis años después pero Amelia notó que se parece mucho a una foto de ella misma y la compartió con sus seguidores de TikTok.

Ella subtituló el video:

"Madonna colocó su cabeza en mi cuerpo con Photoshop y todavía está en su Instagram".

Su video ahora ha sido favorito más de un cuarto de millón de veces.

Los comentarios en el Tik Tok de Amelia no se hicieron esperar

Tik Tok oficial de Amelia

Una persona comentó:

"El photoshop es tan obvio, su cabeza es desproporcionada y los tonos de piel no coinciden".

"Qué lío", publicó otro.

Un tercero dijo:

"Me tomó una eternidad llegar aquí, pero lmao".

Sin duda alguna esto ha creado una gran controversia entre los seguidores de Madonna que no pueden comprender por qué la cantante recurriría a estas practicas ya que no podemos negar que la mujer es hermosa y evidentemente no necesita del photoshop para nada.

¿Cuál crees que haya sido el motivo que orilló a Madonna o a su producción a hacer este tipo de ediciones en sus fotografía? Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

