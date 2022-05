Acusan a Luisito Comunica de despreciar a sus fans

Luisito Comunica se ve envuelto en una nueva polémica luego de que la usuaria @danielahacefoto lo acusara de tener un trato nefasto con los fans que se acercaban a él y a su novia Ary Tenorio para pedirles una fotografía que se lo encontraron durante su visita al Museo MUFO de la CDMX.

De acuerdo a las declaraciones de la cibernauta, ella era muy fanática del youtuber poblano, por lo que se emocionó al saber que habían coincidido en el mismo lugar. Sin embargo, se llevó una desagradable sorpresa cuando se acercó a él para pedirle respetuosamente que se tomaran una foto pero él se negó.

Una situación similar pasó con otros niños, quienes lo reconocieron por ser el actor de doblaje que da voz a Sonic en la película de Paramount Pictures pero también se pusieron tristes ante la negativa de su ídolo a tomarse una foto con ellos. Ante dicha situación, la joven narró que se sintió decepcionada y procedió a dejarlo de seguir en todas sus redes sociales.

“Sé que no siempre están de humor, subí este video para que lo viera. Al ser figura pública tiene cierta responsabilidad en cómo actúas y que es lo que dices… Yo en la vida vuelvo a consumir su contenido”, narró @danielahacefoto en un video de TikTok que ya se volvió viral.

Cabe destacar que Luisito Comunica no se ha pronunciado al respecto de estas acusaciones, mismas que han desatado una ola de críticas en su contra por parte de algunos cibernautas, quienes recordaron que esta no es la primera vez que es señalado de tratar mal a sus fans.

Tal vez no lo sepas pero a mediados de marzo del 2020, el youtuber viajó a Valladolid, Yucatán para conocer el Vocho Hotel. No obstante, su visita emocionó a sus fans, quienes llegaron al lugar con la ilusión de tomarse una foto con él y aunque lograron su cometido, él les dio una fuerte regañiza.

“El hecho de que vengan ustedes a mi hotel y me estén gritando toda la noche y hostigando, la verdad no me agrada”, declaró el hoy novio de Ary Tenorio.