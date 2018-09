Acusan a Kuno Becker de robo

Hace un par de días, Kuno Becker dejó esperando a la producción del programa 'D-Generaciones' conducido por Alan Tacher y Maca Carriedo, pues había quedado en concederles una entrevista que nunca realizó.

Y es que según la versión de la conductora Maca Carriedo, el actor se enojo mucho en plena grabación del programa, pues primero entrevistaron a Betty Monroe, quien también era otra de las invitadas, y esto causo que Kuno Becker protagonizara tremendo berrinche y abandonara el set furioso.

Sin embargo al dejar el foro, se llevó puesto el micrófono que ya le habían colocado para su participación y aunque una chica del staff estuvo persiguiéndolo para que devolviera el aparato, el actor hizo caso omiso y se fue sin devolverlo.

Han pasado algunos días desde el malentendido y fue por esto que reporteros aprovecharon la alfombra roja de ‘El día de la unión’, para cuestionar a Kuno Becker sobre esta situación, a lo que el actor negó haberse robado el micrófono tras molestarse.

“Yo siempre me enojo, ¿qué me robe un micrófono?, no me robo micrófonos, no he llegado a tanto, pero estoy a punto. También me robé los huesos de mi tía María”, dijo.