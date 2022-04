Acusan a Kunno de diva; tiró el celular de una fan que quería una foto

Esta no es la primera vez que el influencer regiomontano es señalado de ser prepotente con sus fans.

Kunno se convirtió en blanco de duras críticas en las redes sociales luego de que una influencer de belleza colombiana diera a conocer que tuvo una mala experiencia con un tiktoker muy famoso y controversial. Pese a que nunca mencionó su nombre, algunos cibernautas dieron por hecho que se trataba de la estrella regiomontana.

De acuerdo a las declaraciones de Laura Mejía, ella se encontraba en un evento con otras celebridades de las redes sociales cuando se topó al creador de videos y cantante, a quien se refirió como “la persona más odiada de TikTok”. En un principio, señala que había escuchado comentarios de su mala actitud pero decidió no juzgarlo antes de tiempo.

Influencer relata terrible experiencia con un tiktoker, aseguran que es Kunno ���� pic.twitter.com/hz7gn91VYI — iamluiscisneros (@iamluiscisneros) April 6, 2022

Asimismo, ella revela que estaba en el evento grabando las uñas de los asistentes y que le llamarón la atención el diseño que el intérprete de ‘Tal Vez No’ había elegido para las suyas, por lo que se acercó a él para preguntarle si podía tomarle fotos con su teléfono celular.

Tenía que pedirle permiso a su guardaespaldas

La influencer aseguró que solo quería tomarle una fotos a sus uñas.

Sin embargo, ella se llevó una gran sorpresa cuando el creador de “La Kunno Caminata” le informó que para tomarse una foto con él primero tenía que pedir permiso a su guardaespaldas. Pese a que le indicó que solo quería grabar sus uñas y que no lo haría sin su autorización, él tomo el teléfono celular y lo aventó hasta el otro lado del salón.

Ante dicha situación, Laura Mejía aseguró que no quiso pelear con él ni reclamarle por su actitud, por lo que optó por retirarse y recoger su celular, el cual afortunadamente no sufrió ningún daño. Tal y como mencionamos al principio, más de uno aseguró que se trataba del tiktoker regiomontano, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

¿Qué hizo Kunno para que lo odien tanto?

Pese a las críticas y las polémicas, el influencia regiomontano goza de gran popularidad en las redes sociales.

No se puede negar que Kunno es el influencer que conquista TikTok desde el 2020. Sin embargo, algunos cibernautas consideran que su arrogancia, soberbia, egocentrismo y narcisismo provocan que no sea muy querido en Internet. Pese a ello, él sigue triunfando y su nombre comienza a figurar en importantes proyectos de cine, modelaje y música.

