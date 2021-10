Acusan a Kourtney Kardashian de crear disturbio en un avión "se volvió loca"

Era un infierno en clase ejecutiva para Kourtney Kardashian, de 42 años, en su vuelo de Delta de Los Ángeles a Nueva York el miércoles cuando la estrella de la realidad buscó frenéticamente un teléfono.

La hermana mayor de las Kardashian levantó un escándalo cuando su novio Travis Barker, de 45 años, dejó caer su teléfono entre sus asientos de clase ejecutiva cuando el avión salía de la pista.

Mientras el avión despegaba, la famosa celebridad de internet comenzó a "buscar frenéticamente" el teléfono y exigió "cinco minutos más" cuando la azafata le pidió que tomara su asiento, dijo un pasajero en el vuelo a la prensa.

"Se metió un poco en un lío y era bastante malcriada. No era agradable y actuaba como una niña", dijeron.

Barker permaneció en su asiento y la azafata le pidió a la estrella de "Keeping Up With the Kardashian" que permaneciera en el suyo, pero "ella estaba asustada y seguía diciendo," dame cinco minutos más ", dijo la fuente.

"[El teléfono] cayó debajo de una de esas locas sillas reclinables en [clase ejecutiva]. Ella era la que lo buscaba y él no se movía. Ella estaba en el pasillo e incluso se inclinaba y usaba la luz de su teléfono para buscarlo ", dijo el pasajero a la prensa.

Finalmente recuperaron el teléfono de Barker después de que el asistente de vuelo pasó "las siguientes dos horas... desmantelando la silla", dijo la fuente.

Una fuente cercana a Kardashian, sin embargo, no estuvo de acuerdo con la historia y explicó que "¡solo tomó cinco minutos desmantelarlo!"

"No pidió cinco minutos más, y la asistente de vuelo se sintió tan mal por apurarla, se disculpó e hizo un anuncio para ayudarlos en el vuelo. El pasajero está exagerando", afirmaron.

Accidente de Travis Barker en 2008

¿Quién es Travis?

Barker resultó gravemente herido después de sobrevivir a un terrible accidente aéreo en 2008 que dejó cuatro muertos.

En una entrevista reciente con Nylon Magazine, reveló que fue Kardashian quien recientemente lo ayudó a subirse a un avión nuevamente después de 13 años.

"Soy invencible cuando estoy con ella. Es como si lo hubiera soñado, nunca volví a considerar volar", dijo.

