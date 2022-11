Acusan a Kimberly Loaiza de serle infiel a su esposo y ella se defiende

"La lindura mayor" no se quedó callada ante las infames acusaciones en su contra.

El éxito que Kimberly Loaiza ha obtenido con el tema ‘Devoto’ se ve opacado por una nueva polémica y aquí en La Verdad Noticias te contaremos todos los detalles. Resulta que la influencer, youtuber y ahora cantante causó furor entre sus fans al presumirse bailando de una manera muy sexy junto a un apuesto bailarín.

La química que ambos derrochaban ante la cámara emocionó a sus seguidores, quienes no dudaron en comenzarlos a relacionarlos sentimentalmente, esto pese a que el video no dura más de 15 segundos y la interacción entre ambos es relativamente breve.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que más de un cibernauta arremetió en su contra y la tachó de ser infiel bajo el absurdo argumento de que ella estaba casada con Juan de Dios Pantoja y no debía exhibirse bailando de esa manera con otro hombre que no sea él.

Kimberly Loaiza se defiende de las acusaciones

La respuesta de la influencer causó controversia en Internet.

Al ver que la acusaban de ser infiel y que algunos fans la relacionaban sentimentalmente con él, “La lindura mayor” dejó en claro que su bailarin era gay y que nunca bailaría así con un heterosexual: “Linduras al muchacho con el que grabé hoy el tiktok bailando y me tomé esa foto, no le gustan las mujeres, por eso lo hice, ustedes me conocen y saben que no haría algo así con un heterosexual.”

Sin embargo, su mensaje fue criticado por exponer la orientación sexual de su bailarín para defenderse. Ante dicha situación, ella se defendió diciendo: “Lo digo por la gente que me comentó que me tenía que dar a respetar, que no debería de hacer eso estando casada, que era una put*... Ya saben como por todo me quieren atacar, siempre es lo mismo”.

¿Cuánto tiempo llevan Juan De Dios Pantoja y Kimberly Loaiza?

Pese a las críticas y polémicas, JukiLop ha logrado posicionarse como una de las familias más populares del mundo digital en México.

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja iniciaron su noviazgo el 13 de enero del 2013, por lo que llevan más de nueve años juntos. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la pareja ha pasado por altas y bajas e incluso se sabe que en abril del 2020 protagonizaron un fuerte escándalo que casi culmina con su relación.

