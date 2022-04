Acusan a Kim Kardashian de abusar del photoshop y ella responde

Las nuevas fotos de la socialité han causado controversia entre los cibernautas.

Kim Kardashian se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por su mediático divorcio con Kanye West, sino por haber sido señalada de abusar del photoshop en las nuevas fotografías que compartió en su cuenta de Instagram.

En las imágenes podemos ver a la socialité estadounidense modelar un atuendo deportivo de la marca SKIMS junto a la alberca. Sin embargo, el detalle que fascinó a los caballeros es que su abdomen plano quedó al descubierto ante el lente de la cámara; fue ahí donde los cibernautas se dieron cuenta que “su ombligo había desaparecido”.

Cibernautas aseguran que la estrella de 'KUWTK' "se borró" el ombligo con el photoshop.

Dicho percance provocó que la sexy serie de fotografías, misma que en tan solo 3 días logró superar los 4.5 millones de likes en Instagram, comenzará a recibir cientos de críticas por parte de los cibernautas, quienes la señalaron una vez más de abusar del photoshop y de vender una imagen falsa a todos sus seguidores.

Responde a las críticas

La líder del Clan Kardashian-Jenner abordó las críticas a través de sus historias de Instagram.

Al ver que la ola de críticas aumentaban en gran medida, la estrella del extinto show Keeping Up with the Kardashians optó por compartir una serie de mensajes en sus historias de Instagram para asegurarle a todo el mundo que ella no borró su ombligo con photoshop y que este está oculto bajo su ropa interior, la cual es de cintura alta.

“Vamos chicos… ¡En serio! ¡Esto es tan tonto! ¿Dicen que me borré el ombligo con Photoshop?”, declaró la ex esposa de Kanye West, quien semanas atrás fue acusada de retocar la nariz de Pete Davidson en una fotografía que compartió en esa misma red social.

¿Cuáles son las medidas de Kim Kardashian?

La socialité estadounidense goza de gran popularidad en las redes sociales.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que Kim Kardashian mide 1.59 cm de altura y pesa aproximadamente 52 kilos. Respecto a sus medidas corporales, estas son 97-67-110, mismas que presume con orgullo a través de deslumbrantes fotos en bikini para Instagram.

Fotografías: Redes Sociales