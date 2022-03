Acusan a Juan de Dios Pantoja de volverle a serle infiel a Kimberly Loaiza

Nuevos rumores azotan la estabilidad de JukiLop.

Juan de Dios Pantoja se ve involucrado en una nueva polémica por culpa de la modelo e influencer colombiana Leidy Duran Ayala, quien realizó controversiales declaraciones en la plataforma de TikTok, mismas que desataron rumores de infidelidad hacia Kimberly Loaiza.

Todo comenzó cuando la joven de 23 años compartió un video en su cuenta oficial que la muestra presumiendo su curvilínea silueta ante la cámara a través de un ajustado vestido negro. Sin embargo, el detalle que llamó la atención fue el mensaje que acompañó dicho clip.

“Me escribió un cantante que ya tiene novia TIKTOKER famosísima y me dice: ‘No sé que tienes pero me encantas, ¿cuándo te dejas ver?’”, escribió Leidy Durán Ayala.

La modelo e influencer colombiana reveló que un cantante con una novia muy famosa busca tener unca cita con ella.

Pese a que no mencionó a nadie en específico, los cibernautas le dieron una lista con los nombres de influencers sospechosos, entre los cuales destacaba el nombre del intérprete de 'Ya Volví'. No obstante, lo que desató la polémica es que la colombiana le dio like a varios comentarios que mencionaban al esposo de "La lindura mayor".

No sería la primera infidelidad

En redes sociales circulan varias pruebas de que el influencer mazatleco le había sido infiel a "La Lindura Mayor".

Tras lo ocurrido, los fans de JukiLop no dudaron en defenderlos de los ataques de los cibernautas, quienes sacaron esta conclusión al recordar los escándalos de infidelidad ocurridos en julio del 2020, mismos que dieron como resultado la filtración de un video íntimo protagonizado por el influencer mazatleco y una mujer que no es su hoy esposa.

Debido a que la situación se estaba saliendo de control y los reclamos aumentaban, Leidy Duran aseguró que jamás saldría con un hombre comprometido, además de dejar en claro que podía publicar lo que quisiera en TikTok. Finalmente, señaló que podría animarse a filtrar la conversación con tal de exponer al influencer infiel.

¿Cuánto tiempo llevan Kimberly Loaiza y Juan de Dios?

Pese a las polémicas, JukiLop ha formado una hermosa familia, misma que es muy querida en Internet.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja iniciaron su romance un 13 de enero del 2013, por lo que ahora tienen 9 años juntos. Hoy en día y pese a las polémicas, han forjado una hermosa familia junto a Kima y Mini JD.

Fotografías: Redes Sociales