Acusan a Issa Vegas de promover una red de PROSTITUCIÓN

Issa Vegas, conocida también como la chica crossfit, se encuentra enfrentando un gran escándalo mediático después de haber sido acusada por varios internautas de ser promotora y apoyar a una red de prostitición mediante sus redes sociales.

Recordemos que Issa Vegas ha obtenido una gran fama en nuestro país gracias a sus diferentes participaciones en la pantalla chica, donde la hemos visto compartir algunos de sus mejores tips y rutinas de ejercicio.

Asimismo esta guapa influencer fitness se ha convertido en una de las mujeres más poderosas y populares en redes sociales, donde al menos en su cuenta de Instagram podemos ver que supera los 7.1 millones de seguidores.

¿Issa Vegas promueve la prostitución en redes sociales?

Y aunque Issa Vegas normalmente utiliza sus redes sociales para compartir sus rutinas de ejercicio y fotografías más candentes, en esta ocasión la chica crossfit terminó siendo duramente criticada por subir la fotografía de otra mujer.

Publicación que no hubiera sido ningún problema, si esta mujer en la imagen no se dedicara a la venta de contenidos exclusivos para caballeros. Una situación que no ha sido del total agrado de sus seguidores quienes la han acusado de promover la prostitución en redes sociales.

“La foto es lo de menos… lo que hay de fondo”

Fue uno de los comentarios que recibió Issa Vegas sobre esta publicación, en la que también fue criticada por ‘cosificar’ a la mujer, un tema que de por sí es bastante controversial en la actualidad.

Te puede interesar Issa Vegas lo más “HOT” que podrás ver hoy en Instagram ¡Mamacita!

Y aunque la chica crossfit no ha dado respuesta a estos comentarios que la acusan de apoyar la prostitución; se piensa que en las próximas horas podría dar su propia versión de los hechos.

¿Qué opinas sobre este tipo de publicaciones de Issa Vegas?