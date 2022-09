Acusan a Gustavo Adolfo Infante de tráfico de influencias: "Hasta cobarde salió"

Señalan a Gustavo Adolfo Infante de tráfico de influencias.

Gustavo Adolfo Infante ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, luego de protagonizar una polémica pelea con sus compañeras Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, sin embargo ahora es Verónica Gallardo quién asegura que fue víctima de tráfico de influencias de parte de periodista.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que el periodista de espectáculos, ha logrado formar una larga trayectoria, sin embargo no se ha salvado de ser parte de muchas peleas mediáticas.

Tras su discusión durante el programa “Sale el Sol”, Gustavo Adolfo Infante ha acaparado los reflectores del mundo de la farándula, pues muchos famosos se han manifestado en su contra.

Verónica Gallardo acusan a Gustavo Adolfo Infante de afectar su trabajo

Verónica Gallardo se lanza en contra de Gustavo Adolfo Infante

Durante su programa de radio, Verónica Gallardo, señaló de tráfico de influencias a Gustavo Adolfo Infante, pues aunque reveló que el conductor la presentó con el dueño de Grupo Imagen, para que formara parte del programa “¡No lo cuentes!”, este mismo trató de quitarla.

Aunque Vero Gallardo, aseguró que Gustavo no logró su cometido, años más tarde le “puso el pie”, pues impidió que fuera parte del programa “Sale el Sol”, para cubrir el lugar de Joanna Vega-Biestro mientras que ella estaba en incapacidad por su embarazo.

La periodista reveló que acudió a dos programas de “Sale el Sol” y en el tercero ya no fue llamada, por lo que decidió investigar lo que sucedió

"Luego me entero que fue Gustavo Adolfo Infante, el que pidió que no me quedara, aunque él no estaba en 'Sale el Sol', ni era de los productores, que pidió que le echaran la culpa a Anita Alvarado, hasta cobarde me salió...", contó.

Recordemos que Verónica Gallardo no es la única que se ha mostrado en contra de Gustavo Adolfo Infante, pues han sido varios los famosos que incluso han pedido su despido de Imagen Televisión.

Gustavo Adolfo Infante en Sale el Sol

Conductores de "Sale el Sol" protagonizaron un polémico momento en vivo.

Después de la pelea que Gustavo Adolfo Infante tuvo con sus compañeras Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, del programa “Sale el Sol”, el periodista ha recibido cientos de críticas por medio de redes sociales.

Incluso en una reciente emisión del programa "Sale el Sol", Gustavo Adolfo Infante se ausentó por los primeros cinco minutos, lo que generó emoción entre algunos cibernautas, sin embargo poco después llegó.

