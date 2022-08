Acusan a Emir Pabón de agredir a empleado de una cafetería en la CDMX

El vocalista del Grupo Cañaveral no se ha pronunciado al respecto de esta nueva polémica.

Emir Pabón y su familia se ven involucrados en una nueva polémica que ha desatado una ola de duras críticas en su contra, esto luego de que la revista TVNotas diera a conocer que el cantante tuvo un trato prepotente y agresivo con un empleado de una cafetería ubicada en la Ciudad de México.

De acuerdo a las declaraciones de una persona que asegura haber estado en el lugar al momento de la agresión, el vocalista de Grupo Cañaveral llegó al establecimiento en compañía de una mujer para pedir un par de bebidas. Sin embargo, él enfureció al percatarse que estas no tenían azúcar.

Ante dicha situación, el empleado le indicó que las bebidas no tenían azúcar porque así lo había solicitado. No obstante, la respuesta no fue del agrado de Emir Pabón, quien se abalanzó en contra de él y lo empieza a jalonear para luego darle una bofetada mientras la mujer que lo acompañaba decía que “no eran formas de responderle al cliente”.

La revista TVNotas tuvo acceso a las fotos y videos que muestran la agresión del cantante hacia el empleado.

La agresión no acabó ahí y el intérprete de ‘Tiene Espinas El Rosal’ volvió a abalanzarse contra el empleado para darle un zape y quiso meterse a la zona del mostrador. Hasta el momento se desconoce si el joven agredido o la empresa tomará acciones legales en su contra.

Pese a que Emir Pabón no se ha pronunciado al respecto, las fotos publicadas por la revista TVNotas podrían confirmar que, en efecto, se trata del cantante y que la mujer que lo acompañaba era su hermana Nancy, esto debido a que ambos lucían la ropa que utilizaron para la fiesta del primer cumpleaños de su hijo Matías.

Emir Pabón en La Academia

El cantante acaba de reclutar a tres académicos para el grupo Cañaveral.

Este escándalo llega tan solo una semanas después de que Grupo Cañaveral tuviera una participación especial en La Academia 20 Años. Recordemos que el cantante y su agrupación han invitado a tres alumnos a formar parte de su próxima gira de conciertos.

Te puede interesar: Emir Pabón y su esposa celebran a lo grande el bautizo de su hijo

¿Cuál es la edad de Emir Pabón?

El cantante es conocido gracias a Cañaveral, agrupación fundada por su padre.

Emir Pabón nació el 8 de enero de 1980, por lo que ahora tiene 42 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el cantante nacido en el Distrito Federal, hoy llamado CDMX, adquirió el gusto por la música desde muy temprana edad y hoy es conocido por ser el vocalista de Grupo Cañaveral.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales/TVNotas