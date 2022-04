Acusan a Charles Ans de presunto abuso sexual

Charles Ans enfrenta una polémica después de que en redes sociales una denuncia anónima lo acusara de presunto abuso sexual durante 2009. En respuesta, el rapero sonorense publicó un historia de Instagram agradeciendo a quienes le mandaron mensajes de apoyo.

La página MeeToo Hermosillo reveló capturas de pantalla en el que una mujer asegura que era amiga del rapero y frecuentemente salían de fiesta, pero un día presuntamente abusó de ella mientras estaba inconsciente y en estado de ebriedad.

Según el testimonio, tras beber de más, ella fue a dormir a un automóvil; sin embargo, despertó mientras supuestamente el rapero estaba abusando sexualmente de ella. Cuenta que cuando él vio que ella estaba consciente, subió su pantalón y se fue.

¿Charles Ans abusó de su amiga?

La presunta víctima también dio a conocer que Carlos Miguel Segura Ramírez no usó preservativo. "No hago esta denuncia pidiendo que me crean, pidiendo que lo cancelen, no vengo pidiendo absolutamente nada", dice el testimonio.

"Alzo la voz para quitarme este peso de encima, porque por fin me animé con mi círculo cercano y de confianza a hablarlo". También aclaró que en su momento no decidió proceder legalmente por el miedo a no ser tomada en cuenta y alertó a quienes estén cerca de él a tener cuidado.

Charles Ans responde en Instagram

Tras la denuncia, Charles Ans subió una historia en Instagram para responder pero sin desmentir claramente la situación, ya que sólo se limitó a agradecer a quienes lo apoyaron. "Gracias a todos por sus mensajes de apoyo y sobre todo por su confianza", escribió.

El rapero concluyó su historia escribiendo "Acá seguimos firmes, gracias por todo. Recuerda que siempre va a existir gente que le encantaría verte caer", dijo a sus seguidores, de los cuales muchos escribieron en la misma publicación de Twitter pidiendo pruebas.

