Acusan a Carlos Rivera de no apoyar a sus participantes de La Voz Kids Televisa

Acusan a Carlos Rivera de no apoyar a sus participantes de La Voz Kids

Carlos Rivera es uno de los cantantes mexicanos más deseados por los internautas, pues consideran que además de talentoso, es uno de los hombres más guapos en el mundo del espectáculo, además de ser prudente y no protagonizar escándalos.

Sin embargo, aunque Carlos Rivera pudiera parecer perfecto, algunos fans aseguran que si tiene un defecto, y es que no se pone la camiseta del proyecto televisivo en el que participa, pues no les da promoción a sus concursantes.

Cómo todos sabemos, Carlos Rivera se encuentra participando del Reality Show "La Voz Kids" mismo que será el último del canal de las estrellas. Sin embargo, Carlos Rivera, quién es una de las fichas fuertes del programa, no ha puesto de su parte para dar promoción ni al reality ni a sus concursantes.

Mientras que Lucero, quién también es parte del programa, únicamente se dedica a Twitter y publicar en Instagram cosas relacionadas a La Voz, el intérprete de "me muero" sólo publica fotografías de él, y de sus conciertos. Y muy rara vez ha publicado imágenes con respecto a La Voz.

El instagram de Lucero está llenó de fotos de La Voz

Los comentarios entre los internautas no se han hecho esperar, y reconocen que Carlos Rivera no es un "vendido" sin embargo, creen que si debería utilizar sus redes para apoyar a los pequeños niños que han confiado en él para que le ayuden a cumplir su sueño, como Lucero, quien no se cansa de publicar fotos y videos de cada uno de sus participantes.

Esto es lo que hay en el Instagram de Carlos RIvera y no se ven fotos de La Voz

Por lo pronto, la carta fuerte de televisa “Carlos Rivera” no le está dando batalla a Danna Paola, quien es la carta fuerte de Tv Azteca, ya que ambos cantantes se encuentran como jurados de un programa de canto en el horario estelar de domingo, y por lo menos Danna Paola ha tenido buena aceptación por parte del público, atrayendo mucho rating.

