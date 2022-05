Acusación de la abogada de Johnny Depp hizo estallar a Amber Heard.

El famoso juicio entre Johnny Depp y Amber Heard da mucho de qué hablar. Hace unas horas el equipo de abogados que representa al protagonista de “Fear and Loathing in Las Vegas” concluyó el interrogatorio a la ex esposa de su cliente con un tema algo controversial, la agresión física que habría cometido a otra expareja en 2009; dicho recurso cayó como balde de agua fría en el caso.

El pasado martes 17 de mayo, Camille Vasquez cerró su interrogatorio a Amber Heard con una frase que la dejó pasmada: “Johnny Depp no es el único compañero al que has agredido”, esto haciendo referencia a los señalamientos de violencia con los que ya contaba antes de su matrimonio con el famoso actor en 2015.

“Nuca he agredido a ningún compañero. Nunca he agredido al Sr. Depp ni a ninguna otra persona con la que estuve vinculada sentimentalmente, nunca”, respondió la actriz de Aquaman. “No más preguntas, su señoría”, concluyó la abogada.

"Johnny Depp no es el único", dice la abogada contra Amber Heard

Acusación de la abogada de Johnny Depp hizo estallar a Amber Heard.

Según los reportes, Amber Heard habría golpeado a su ex novia, la fotógrafa Taysa Van Ree, en múltiples ocasiones durante una discusión acalorada en un aeropuerto. Aparentemente la víctima se habría puesto en contacto con la policía para pedir ayuda y así arribaron dos oficiales que fueron testigos de los actos cometidos.

Ante lo ocurrido en septiembre de 2009, arrestaron a la actriz Amber Heard. Al día siguiente, la actriz compareció ante el Tribunal de Distrito del Condado de King en Seattle, pero no se presentaron cargos en su contra, por lo que pudo recuperar su libertad.

La Verdad Noticias informa que, aunque la agresión escaló hasta los golpes, la pareja continuó su noviazgo por tres años más sin inconveniente alguno y cuando su romance llegó al final mantuvieron una relación de amistad.

La ex novia de Amber Heard defendió su relación

Acusación de la abogada de Johnny Depp hizo estallar a Amber Heard.

Luego de que trascendieron los hechos, Taysa Van Ree defendió a su ex pareja en repetidas ocasiones al señalar que habría sido acusada injustamente y que todo lo acontecido fue un mal entendimiento por parte de la policía que presenció la discusión, pues habían exagerado la situación posicionando a Amber Heard como alguien violento.

Trascendió que el recurso utilizado por la abogada Camille Vasquez en el polémico juicio nuevamente puso sobre la mesa los antecedentes de violencia que tiene Amber Heard, elementos que han afectados significativamente su imagen y han funcionado como testimonios a favor de Johnny Depp.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.