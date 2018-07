Actriz venezolana hizo yoga totalmente desnuda [Fotos]

Feliz y bendecido Domingo!!!Tranquilos, esto ya pasó ... el 18 de Mayo del 2018. ESTO YA PASÓ.... pero estoy haciendo la DENUNCIA. Estoy bien Gracias a Dios. Exigir respeto e igualdad no es estar desequilibrado. Es increíble como existen seres dedicados a la destrucción de otros humanos. Cuando hablé de que me estaban discriminando en el #westkendallbaptisthospital es porque así estaba ocurriendo. Recibí algunos mensajes de burla por parte de algunos que se creen actores y ni siquiera son formados en una Escuela de Arte. Pd: Me quitaron 12 centímetros aproximadamente de Colon, lo engraparon, por cesárea y laparoscopia. Tenía un prolapso total rectal. Ya no me pregunten más, apóyame difundiendo lo que ocurrió luego de la cirugía exitosa���� Gracias al Dr @eduardokrajewski me devolvió mi vida �� Venezolano, por cierto���� A las pruebas me [email protected] @caraotadigital @sergionovelli #CrisbelHenriquez #Miami #kendall #baptishospital #Florida #Respeto #Latina #Discriminacion

