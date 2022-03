Actriz ucraniana Oksana Shvets muere en ataque con cohete ruso

La muy honrada actriz de teatro y cine ucraniana Oksana Shvets murió en un ataque con cohetes rusos contra un edificio residencial en Kiev, Ucrania. Su compañía, Young Theatre, anunció su muerte en Facebook el 17 de marzo.

“Dolor irreparable en la familia de Young Theatre”, escribió la compañia, según la traducción de Variety de la publicación en ucraniano. “Un recuerdo brillante para la talentosa actriz. No hay perdón para el enemigo que ha venido a nuestra tierra”. El Kyiv Post también confirmó la noticia de la muerte de Shvets en Twitter. Ella tenía 67 años.

Publicación de Young Theatre en Facebook.

Nacido en 1955, Shvets estudió teatro en el Teatro Ivan Franko y en el Instituto Estatal de Artes Teatrales de Kiev. Actuó con el Teatro de Música y Drama de Ternopil y el Teatro de Sátira de Kiev, además del Teatro Joven.

Su carrera de décadas en el escenario finalmente le valió uno de los honores de artes escénicas más prestigiosos de Ucrania, el premio al Artista Mérito de Ucrania, que es presentado por el gobierno del país.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, más allá del teatro, Shvets también protagonizó varias películas ucranianas, incluidas Tomorrow Will Be Tomorrow, The Secret of St. Patrick y The Return of Mukhtar, así como el programa de televisión House With Lilies.

El próximo jueves se cumplirá un mes desde que Rusia comenzó su invasión de Ucrania. Kyvi, la capital de Ucrania, ha visto un número creciente de muertes de civiles a medida que Rusia aumenta sus bombardeos en las grandes ciudades. La semana pasada, los periodistas Pierre Zakrezewski y Oleksandra Kuvshynova fueron asesinados por disparos mientras informaban cerca de Kiev.

