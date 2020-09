¡Actriz se declara pansexual! ¿Cuál es la diferencia con ser bisexual?

Diferencia entre los términos pansexual y bisexual. Foto:Mirada Social

Kent dijo que no necesariamente busca salir con un hombre porque se enamora de una persona, no del género. Si bien solo ha salido con hombres, Kent dijo que estaría dispuesta a salir con mujeres. Es posible identificarse como pansexual y bisexual, pero no significan lo mismo.

¿Qué significa pansexual?

Pansexual proviene del prefijo griego "pan", que significa todos. La identidad pansexual reconoce la amplia gama de identidades de género que existen, incluidas las personas no binarias.

Contrariamente a la creencia popular, la pansexualidad y la bisexualidad son identidades diferentes, ya que la bisexualidad se refiere a que una persona se siente atraída por su mismo género, así como por otras identidades de género. Sin embargo, esto no significa necesariamente que una persona bisexual se sienta atraída por todos los géneros.

Una persona que se identifica como mujer bisexual puede sentirse atraída por personas no binarias y otras mujeres, pero tal vez no por hombres. Una mujer pansexual como Kent se siente atraída por personas de todos los géneros.

¿Cuál es la diferencia con alguien bisexual?

Una persona que es bisexual también puede identificarse como pansexual si se siente atraída por personas de todos los géneros, pero si bien los dos pueden superponerse, esto no significa necesariamente que estas identidades siempre se superpongan.

Las personas pansexuales tienen que lidiar con el 'borrado panorámico', especialmente aquellos como Kent que no han estado en una relación 'queer'. Al igual que las personas bisexuales, las personas que se identifican como pansexuales enfrentan un tipo específico de discriminación por no identificarse completamente como "heterosexuales" o "gay".

Las mujeres como Kent en particular que se sienten atraídas por diferentes géneros pero que solo han estado con hombres enfrentan el ridículo y comentarios como "en realidad no son queer" o atraídas por personas de otros géneros.

Veronica Chin Hing, psicoterapeuta y sexóloga dijo que la sensación de no ser "lo suficientemente queer" para reclamar una identidad LGBTQ es una experiencia común para muchos de sus clientes.