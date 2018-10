Actriz rompe el silencio y revela su situación laboral con Televisa

La actriz Sheyla Tadeo durante el programa ‘La Sada’ de Adela Micha confesó su situación laboral en Televisa.

Recordamos que la artista de 45 años, participó hace años en la telenovela ‘Un camino hacia el destino’, desde entonces no se le ha visto en los foros de Televisa.

Sheyla Tadeo dijo en el programa ‘La Saga’ que está vetada del canal.

‘Estoy vetada, eso fue lo que me enteré últimamente. Hace años gané ´Cantando por un sueño´ y nunca me pagaron el premio, eso quedó volando, se hicieron weyes y les molestó que lo hiciera público porque después me encerraron en las telenovelas, yo salí del programa de canto y novela y novela’. Comentó Sheyla.