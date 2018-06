¡Actriz mexicana revela haber sufrido abuso en su infancia!

Maya Zapata, reveló algunas cosas de su vida en una entrevista para la Revista TvNotas, la actriz de 36 años, es una de las artistas mexicanas que más ha destacado en nuestro país, sobre todo en el ámbito cinematográfico con más de 30 películas y que ha obtenido premios como el Ariel y la Diosa de Plata.

Sin embargo, Poco se sabe de su vida privada, por lo que al cuestionarle sobre los varios abusos que han denunciado recientemente actrices tanto en México como en el mundo entero, ella nos reveló que fue víctima de abuso cuando era niña.

La actriz narró este terrible episodio de su infancia, ahora toma terapias para sanar las heridas.

Ayer en #losarieles Una publicación compartida por Maya Zapata (@lamzapata) el 12 de Jul de 2017 a las 9:15 PDT

Por otra parte, también habló sobre un actor que se quiso propasar con ella en su juventud, y lo que piensa acerca del matrimonio e hijos. Maya Zapata actualmente encarna a 'Selena' en la serie 'El secreto de Selena', que próximamente se estrenará por Telemundo.

Cuando se le preguntó sobre las denuncias que han hecho actrices por abusos de ejecutivos y productores ella respondió:

"Se me hace muy valiente levantar la voz y denunciar, eso no se puede quedar impune. Sólo hay que tener cuidado, cómo hacemos esto sin convertir en monstruos a los hombres, los hombres creían que esa era la manera en que funcionaban las cosas y hoy nos estamos dando cuenta también las mujeres que así no funcionan las cosas. Se trata de una cosa de educación y es fundamental cómo lo hacemos, necesitamos reeducarnos y me encanta que se ponga en la mesa este tema".

Así mismo revelo si alguna vez ella recibió algún abuso de ese tipo y esto fue lo que dijo al respecto:

"No tanto como a otras actrices. Yo he vivido historias de abuso mucho más doloroso, pero en la infancia, y cuando recién estaba tomando mi carrera sola, pero gracias a que me había pasado en la infancia esta cosa tan terrible, tuve que hacerme cargo de eso yo sola y enfrentarme a mi compañero actor y decirle: 'No me gusta lo que haces, no lo hagas, no me toques cuando no me tienes que tocar, el escenario no es un pretexto para que lo hagas'. Lo negó rotundamente y yo me agarré los calzones, temblaba al decirle, pero nunca más".

Aunque en ese instante no recibió mucho a poyo de los productores aseguró que pudo encontrar una solución de la mejor manera.

Aunque con mucha reserva la actriz no reveló mucho sobre el abuso que sufrió, sin embargo, contó como fue que los supero.

"No lo voy a contar, pero ya te podrás imaginar, son historias que hemos vivido muchas mujeres y muchos niños también, son episodios más comunes de los que nos imaginamos y sin embargo, es una de las historias que me ha hecho más fuerte, que a mí me enseñó que uno tiene que aprender a cuidarse, una vez que eres grande tienes que sanar las heridas de la infancia y eso me ha hecho una mujer más entendida, más comprendida del dolor. Y esas historias uno las transforma te llevan a crecer".

"La terapia es fundamental, no sé si cualquier tipo de terapia. Yo he tomado muchas veces, soy experta, pero la Gestalt es la que a mí me ha funcionado, avanzas más rápido, sientes que estás resolviendo y sobre todo a mí lo que más me ha gustado es que mi terapeuta sí tenía su propia manera de dar terapia, y eso hace la diferencia. Es muy importante hablar del tema y resolverlo, se los digo a todas las mujeres y hombres que en su infancia han pasado por algo de esto".

A través de sus ojos ➡️ @lianoemi Una publicación compartida por Maya Zapata (@lamzapata) el 14 de Sep de 2015 a las 7:13 PDT

Cuando se le preguntó acerca sobre tener hijos, esta fue la postura de la actriz:

"Mañana no sé, pero hoy no le encuentro sentido a tener hijos y tampoco a casarme, también creo que es parte de las formas de cómo estar en pareja se legitima, es un contrato que luego la gente piensa: 'No vaya a ser que después dejes de amarme y me cumples porque firmaste aquí'. Los contratos son para hacerse cargo de los miedos de manera superficial", concluyó.