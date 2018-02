Actriz mexicana odia ser atractiva y se quitara un pedazo de sus 'nachas': FOTOS

Al parecer un cuerpo sensual y escultural no es del agrado de muchas actricez, y es que hoy en día, muchas mujeres sueñan con tener el cuerpo curvilíneo más hermoso; sin embargo, también existen mujeres que prefieren tener una figura delgada, pues atraer la atención de las personas no es algo que sea prioritario o algo que deseen.

Ahora una actriz mexicana desea quitarse parta de sus 'nachas' para ya no ser una mujer bella, en una entrevista para un medio de comunicación, la actriz y conductora mexicana de origen puertorriqueño Laura Carmine declaró que lo suyo no es querer ser sexy.

¡Válgame Dios!, fue lo que muchos seguidores dijeron al saber las confesiones de Laura Carmin.

Si algo no me gusta de mi cuerpo, son mis nalgas, yo sé que a muchas mujeres les gusta tener mucho trasero y en mi caso es todo lo contrario. Desgraciadamente soy una mujer caribeña, o sea muy delgada arriba y ancha de abajo, porque soy piernuda y nalgona”.

Tener un físico como el mío te hace ver mayor a cuadro y eso me ha limitado en ciertos personajes o que me ubiquen como la sexy, que yo no considero, me considero una mujer normal, pero la gente cree que porque tienes las pompis grandes eres y serás siempre la sexy. Es horrible que te estereotipen en algo así, cuando en mi país ser nalgona y caderona es normal”.