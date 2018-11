Actriz juvenil defiende su relación ¡con un hombre 10 años mayor que ella!| Photo illustration by MONEY

Todo indica que ni viento, ni marea, podrá contra la relación de Renata Notni de 23 años y su novio Andrés Rivero de 33 años, pues con firmeza y convicción una vez más la actriz hizo frente a las críticas que han surgido respecto a la diferencia de edad que existe entre los dos.

"ME VALE QUE DIGAN QUE ES MI PAPÁ"

Sin duda, es el amor el que ha fortalecido el inquebrantable lazo del que hoy se sienten enteramente orgullosos. Fue así como una vez más, la actriz Renata Notni abrió su corazón para hablar del tema, emocionada por el momento que vive, el cual coincide con una etapa de plenitud en el ámbito profesional.

"De repente me decían: '¡Parece tu papá!'. Tiene 33, ósea que me lleva 10 años, pero la verdad es que estoy feliz. Yo creo que en el amor no hay edad”, declaró Renata.

Y para dejar clara su postura, reiteró que, pese a las apariencias, nada impedirá que ella disfrute de la vida junto al hombre que ama.

Sin duda, el tema de la edad no es algo que le preocupe, pues además, aseguró que desde siempre ha estado acostumbrada a convivir con gente mayor que ella. Además, pese a las críticas, ella está segura de lo que siente y de su manera de pensar a sus 23 años de edad.

"Como que la vida me llevó a conocerlo a él y decir: 'No hay ninguna diferencia'. No siento que estoy hablando con una persona de 10 años más grande, yo me entiendo perfecta con gente más grande que yo, él no me corta las alas en lo más mínimo, entiende esta carrera que no es cualquier cosa, que no es tan fácil de entender para alguien que está fuera del medio". Concluyó la joven actriz.