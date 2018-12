Actriz juvenil de exitosa telenovela denuncia violación (VÍDEO) 

Thelma Fardín de ‘Soy Luna’ acusó a Juan Darthés de violación en gira de ‘Patito Feo’, ella tenía 16 (VÍDEO)

Ella tan solo tenía 16 años y el le doblaba la edad, pues en ese entonces tenía 45 años.

"Se subió encima mío y me penetró".

Estas fueron las palabras de la actriz Thelma Fardín, quien se hiciera famosa por la exitosa telenovela argentina 'Patito Feo'. Mencionó que fue en el año 2009 mientras se encontraban de gira por Nicaragua, cuando el actor y protagonista del elenco, Juan Darthés, la sometió para después violarla.

"Me agarró de la mano y me dijo: 'Mirá cómo me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shorcirto y me empezó a practicar sexo oral", relató Thelma Fardín en un vídeo que se presentó durante una rueda de prensa de un colectivo de actrices, que había anunciado las acciones de abusos a las mujeres en el mundo del entretenimiento.

Juan Darthés: el presunto violador.

El movimiento es considerado el #MeToo de Argentina, que habría iniciado en Estados Unidos por las artistas de Hollywood y que extendió por todo el mundo hasta llegar a México cuando Karla Souza y Sofía Niño de Rivera hicieron sus famosas declaraciones de abusos.

Ahora las actrices de Argentina comenzaran a hablar y revelar nombres de personas involucradas en asuntos relacionados con abuso a mujeres, esto es el inicio de una ola de acciones morales y legales que se presentarán en las próximas horas.

