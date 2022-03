Actriz fue amante de Luisito Rey y novia de Luis Miguel al mismo tiempo

Las declaraciones de Abril Campillo vuelven a causar controversia en el mundo de las redes sociales.

Es bien sabido que la vida amorosa de Luis Miguel no es un secreto para nadie, pero lo que muy pocos saben es que para poder tener una oportunidad con él primero había que sostener un encuentro con Luisito Rey, su polémico padre. O al menos eso es lo que aseguró Abril Campillo, quien fuera destacada actriz del Cine de Ficheras en México.

Durante una entrevista radiofónica con el periodista Gustavo Adolfo Infante realizada en 2016, la hoy fallecida estrella de cine recordó el amorío que sostuvo con “El Sol” a finales de la década de los 80. Sin embargo, el detalle que llamó la atención fue que confesó que primero tuvo que ser amante de Luisito Rey, ya que así manejaban ellos este tipo de situaciones.

“Para poder entrar con Luismi, para poder llegar a él en la época del papá, tenías que pasar la aduana del papá, porque él no te dejaba llegar, y a quienes no, el padre los corría… Ellos tienen otra mentalidad, son europeos”, declaró Abril Campillo, quien aseguró que la cantante Isabel Lascuraín fue corrida por no acceder a la petición del padre.

Escucha las declaraciones de la actriz a partir del minuto 10:20.

Luisito Rey lo obligó a perder su virginidad

El polémico suceso fue retratado en el episodio 8 de la primera temporada de la serie de Netflix.

Sin embargo, debes de saber que este no es el único secreto que rodea la polémica relación entre Luisito Rey y su hijo, ya que en el capítulo 8 de la primera temporada de la serie de “El Sol” en Netflix, misma que lo ayudó a salir de la quiebra, se revela que perdió su virginidad a la edad de 14 años en un encuentro con una prostituta, quien fue contratada por su padre.

De acuerdo a lo relatado en la serie, fue en 1984 cuando Luisito Rey planeó este encuentro para “ayudarlo a cambiarle la voz” y así pudiera llegar a las notas altas que no alcanzaba, esto pese a que médicos le pidieron que se tome un descanso de un año para no dañar sus cuerdas vocales. Sin embargo, no existe certeza de que esta versión sea totalmente cierta.

¿Quién fue Abril Campillo?

La hoy fallecida actriz fue estrella del Cine de Ficheras, uno de los géneros de la cinematografía mexicana más populares de aquel entonces.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Abril Campillo fue una destacada actriz del cine de ficheras y cantante que lamentablemente murió el 5 de marzo del 2017 en La Casa del Actor a causa de una metástasis en los pulmones y en el cerebro derivados del cáncer de mama que padecía.

Fotografías: Redes Sociales