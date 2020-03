Actriz en The Vampire Diaries comparte en Instagram foto desde bañera ¡Sin ropa!

Nina Dobrev, actriz principal en The Vampire Diaries, presumió en su cuenta oficial de Instagram su lujosa manera de sobrellevar la cuarentena por coronavirus con un baño en bañera y claro, sin nada de ropa.

La fotografía en blanco y negro de Nina Dobrev encantó a sus 19.2 millones de seguidores en Instagram, muchos de ellos fans de la actriz desde que dio vida a Elena Gilbert en Diario de Vampiros (The Vampire Diaries).

“¿A la bañera o no a la bañera? Esa es la pregunta "- Shakespeare. Estás en cuarentena. Qué más tienes que hacer. ¿Por qué diablos no?”, escribió en Instagram, la actriz Nina Dobrev.

Aunque la fotografía fue compartida durante la cuarentena, la actriz aclaró que fue tomada semanas antes en el Singita Lebombo Lodge, durante su reciente safari por varias regiones de Sudáfrica.

La ex- protagonista de The Vampire Diaries, Nina Dobrev, decidió ayudar un poco a sus fans a mantenerse optimistas y entretenidos durante la cuarentena por coronavirus al compartirles las fotos de su safari en Instagram.

“¿Sin contenido? No hay problema. Hace unas semanas tuve una desintoxicación de redes sociales, me desconecte y me fui a Safari, pero ahora estoy aburrida en una cuarentena en casa, así que voy a hacer estallar sus redes con los recuerdos”.

En su cuenta oficial de Instagram, Nina Dobrev, quien interpretó a Elena Gilbert y Katherine Pierce en The Vampire Diaries, recibió varios cumpliods por algunas de las mejores fotografías de su safari por sudáfrica.