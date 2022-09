Actriz del cine mexicano fue humillada por María Félix y ella la odió a muerte

Esta es una de las enemistades más polémicas dentro del mundo de la farándula mexicana.

Televisa y Univisión acaban de finalizar la transmisión de la bioserie de María Félix por la plataforma VIX+ con gran éxito. Sin embargo, debes de saber que el proyecto producido por Carmen Armendáriz y protagonizado por Sandra Echeverría no abordó todos los detalles de su vida e incluso omitió su eterna rivalidad con Irma Serrano.

Se dice que esta enemistad surge luego de que “La Doña” le pidiera a “La Tigresa” que deleitara a sus invitados de su fiesta con su voz, esto a pesar de que ella sabía que su colega no era cantante. La hoy veterana actriz se sintió humillada y procedió a abandonar la reunión, además de que desde ese momento siempre habló mal de ella ante la prensa.

De hecho, Irma Serrano "La Tigresa" llamó momia, frívola e inculta a la intérprete de ‘María Bonita’: “Yo podría ser hija de esa momia. Digo momia porque es frívola, cada vez que esa señora pisa suelo mexicano es para insultar a la ciudad. Que haga algo más que mantener padrotes, que haga algo por esta sociedad, por esta ciudad llena de mugre, como ella dice”.

Irma Serrano se negó a trabajar con María Félix

"La Tigresa" cumplió su palabra de nunca compartir créditos en pantalla con "La Doña".

Al ser cuestionada sobre si estaría dispuesta a compartir créditos en pantalla con María Félix, quien en aquel entonces gozaba de gran éxito en la industria cinematográfica, ella dejó en claro que no estaba interesada y la acusó de ser una mujer que daba mayor importancia a la belleza que a cualquier otra cosa.

"No, ni me interesaría, es una señora frívola. Ya los momentos tristes de su existencia se van a acercar, la vida devuelve… Ella se ha basado en la belleza, la belleza se acaba, la belleza se vuelve grotesca cuando no está acompañada de una luz interior", dijo Irma Serrano.

¿Cuándo debutó María Félix?

La actriz sonorense es considerada la más grande representante del cine mexicano a nivel internacional.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, María Félix debutó en la industria cinematográfica en 1943 y pronto forjó una exitosa carrera como actriz. Sin embargo, no se puede negar que se convirtió en un ícono del entretenimiento en México gracias a su belleza, porte y elegancia.

