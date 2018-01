Actriz de televisa confiesa todo: 'Sí, fui la amante del esposo de Angélica María'

La actriz de Televisa, Arlette Pacheco rompió el silencio para las cámaras de Tvnotas y confesó haber sido la amante del esposo de Angélica María.

Autentica, sincera y con gran honestidad, Arlette Pacheco confesó por primera vez sobre como se dio su relación con Raul Vale (Q.e.p.d) mientras el comediante seguía casado con Angelica María.

'Un día me invitarón a un show de Raúl Vale y quede impresionada con su talento: hice el comentario: 'Con razón Angélica María se enamoró de el'.

Por primera vez, la actriz confiesa:

“Sí fui amante de Raúl Vale 3 años, fue mientras él seguía casado con Angélica María, pero lo ‘pagué’ cuando él me fue infiel. Me arrepiento de haber hecho daño en el camino, no fue mi intención”.

"Cuando me lo presentaron, yo tenía novio"

¿Qué paso?

"Me invitó a cenar pero le dije que no salía con casados"

Tiempo despues:

"Me invitó a cenar pero no hubo cena, pasé la noche con él y a la mañana siguiente me llevó a mi hotel"

La querían matar:

'Yo ya no quería ser la amante, me hablaban y me amenazaban, me decían 'te voy a matar, deja a Raul, con decirte que tuve que traer seguridad personal y una pistola"

Arlette Pacheco, reveló que cuándo ella comenzó a salir con otro hombre, Raul Vale se puso furioso y en 10 días se divorció, además que le pidió matrimonio y se casaron en un barco en Acapulco.

'Cuando Hanny llegó dijo que Raul estaba muy feo, pero quería su casa, su coche, sus cosas, es una trepadora"

7 años después Raul Vale comenzó a engañar a Arlette con Hanny Sáenz.

"Fue un escándalo y fue malo para mi carrera, Nos casamos y fuimos muy felices, Todo iba bien, duramos siete años hasta que supe que me puso el cuerno. Dije 'no quiero estar en esa situación así que en 3 meses estaba divorciada, fue un dolor enorme": reveló Arlette Pacheco

Angélica María habla de la la infidelidad que vivió con Raúl Vale

Hace unos años, Angélica maría abrió su corazón con la periodista Paty Chapoy.

Fuente: TvNotas