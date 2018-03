¿Puedes creer que han pasado 19 años desde que se estreno esta película?

La película protagonizada por el difunto actor, Heath Ledger y la actriz que fue su pareja, se llamó 10 cosas que odio de ti y por increíble que parezca han pasado 19 años de su estreno y a todos nos ha hecho sentir algo viejos.

Tras tantos años de estreno, seguramente mucho se preguntarán de ¿qué fue de la actriz Julia Stiles, protagonista de la película?

Muchos sabrán que Julia robó más de un suspiro en 10 Things I Hate About You, pero reapareció dejando a todos impactados con su radical cambio, el cual no fue bien recibido por muchos internautas.

Con la película, la actriz consiguió su popularidad, que poco después se fue a la baja y en esta ocasión las cámaras la captaron luciendo muy distinta.

Actriz de película 10 cosa que odio de ti 19 años después

Definitivamente los años han pasado y la actriz no puede lucir igual que hace 19 años, pero los paparazzis nos regalaron unas imágenes que realmente causaron impacto, pues la guapa Julia Stiles ¡luce irreconocible!

En 10 cosas que odio de ti, Julie fue la coprotagonista a lado del gran Heath Ledger y con el que tuvo un gran éxito a nivel mundial, pero poco después Stiles decidió seguir en el mundo de la farándula y continuó participando en importantes papeles de comedias románticas que se popularizaron en la televisión por cable.

Pero resulta que hoy en día tiene 36 años y ¡ya es madre!

La actriz aun sigue haciendo participaciones en algunos filmes y series, esto combinándolo con su rol de madre.

Stiles fue vista caminando por las calles de Nueva York con su bebé y sin una gota de maquillaje en el rostro.

Aunque luce hermosa, no podemos negar que al ver las fotografías los años nos han caído de golpe, pues ¿en qué momento pasaron tantos años?