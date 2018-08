Actriz de la serie ‘Lost’ reveló que fue obligada a desnudarse para una escena

La actriz Evangeline Lilly confesó que durante una escena de la serie ‘Lost’ la obligaron a desnudarse. La estrella durante una entrevista reveló que fue uno de los peores momentos que tuvo que pasar durante las grabaciones de la tercera temporada.

Recordamos que la actriz interpretó a Kate Austen, dicha serie fue transmitida durante el año de 2004 hasta el 2010.

‘En la tercera temporada, tuve una mala experiencia en el set, básicamente porque me arrinconaron para que haga una escena parcialmente desnuda. Sentí que no tenía otra opción en el asunto’.

La actriz mencionó que estaba muy asustada y al finalizar la escena empezó a temblar, dijo que se puso a llorar, pero que tuvo que seguir con las grabaciones de una escena muy fuerte.

Luego en la cuarta temporada de ‘Lost’ la actriz vivió otra escena similar, pero tras recordar lo que pasó en la tercera temporada, no quiso volver a desnudarse y se reveló contra la producción al decidir no grabar aquella escena y no lo hizo.

La actriz Evangeline Lilly dijo que desde ese momento evita las escenas de desnudos.

Hasta el momento la actriz reconoce que las escenas incomodas no pretende realizarlas, debido a los momentos que sufrió en las grabaciones de la serie ‘Lost’, la estrella recalcó que no se siente cómoda y segura al realizar algún desnudo y por eso evita hacer ese tipo de escenas.

Recordamos que desde el comienzo de la serie, la actriz interpretaba a una mujer fuerte e independiente.

‘Quería que la historia de Kate fuera mejor porque era un ícono de fortaleza y autonomía para las mujeres’. Mencionó la actriz.

Tras las declaraciones de la actriz Evangeline Lilly, los fans de la serie empezaron a señalar al productor J. J. Abrams acusándolo de haber obligado a la actriz a realizar escenas donde se tuviera que desnudar.

Ante las acusaciones, el director de la serie ofreció sus disculpas públicas mediante un comunicado.