Actriz de 'Yo soy Betty, la fea' deja entrever que habrá una tercera parte

Es innegable el impacto cultural que tiene a nivel global la telenovela 'Yo soy Betty, la fea', la producción colombiana de Fernando Gaitán que hasta nuestros tiempos sigue pegando fuerte donde quiera que se transmita.

En meses anteriores se habló de la posibilidad de contar una tercera parte de esta historia, pues teniendo en cuenta que también existe 'Ecomoda' y por supuesto que los fanáticos estallaron en júbilo con dicha noticia.

Con el posible regreso de la telenovela 23 años después, una de las actrices originales habló al respecto y dejó entre ver que las posibilidades son bastante altas, por lo que en La Verdad Noticias te traemos toda la información.

Como previamente te contamos al inicio de esta nota, desde hace un par de meses ha corrido como pólvora la noticia de una posible tercera parte de esta telenovela, por lo que el medio del espectáculo ha hecho de todo para sacarle información al elenco que conforma esta historia.

Tal fue el caso del periodista colombiano Carlos Ochoa, quien recientemente tuvo la oportunidad de conversar con la actriz Luces Velásquez, encargada de interpretar en la producción a Bertha Muñoz, a quien logró destaparle algunos datos.

De acuerdo con la estrella, la nueva entrega “se está cocinando”, aunque “habrá que esperar” su posible realización, pues el futuro es algo incierto, sin embargo destacó sus deseos de volver a encontrarse con sus compañeros.

“Claro, encontrarse con los compañeros y hacer cosas con ellos y además que nosotros somos, fuimos y seguimos siendo una familia, puede ser muy divertido, pero todo se está cocinando y no sabemos si se va a dar o no, esperemos a ver qué pasa”, expresó.

La actriz, mayormente recordada por ser del 'Cuartel de las feas', incluso bromeó sobre su evidente cambio físico, pues luce más delgada que a comparación de cuando grababa el proyecto.

“Yo sigo corriendo todas las mañanas en un gimnasio a ver si no me alcanza la vejez, me va a alcanzar, pero le va a costar”, agregó.

De momento son pocos los detalles que se dicen sobre la tercera parte, sin embargo en su momento se habló de centrar la historia en un posible divorcio entre Betty y Armando, por lo que la trama tomaría un giro inesperado.

Tras su salida del catálogo de Netflix, la popularidad de la telenovela no cayó, al contrario, las redes comenzaron a buscar alternativas para mirarla, ya sea en televisión abierta o en otras plataformas de streaming.

Televisión abierta: TV Azteca México de lunes a jueves en un horario de 21:30 pm a 22:30 pm.

NBC: La telenovela completa está disponible en su página web para territorio estadounidense o bien usando una VPN

Canal RCN: En la plataforma de Canal RCN podrás encontrar algunos clips de sus capítulos.

Y es que, con el paso de los años 'Yo soy Betty, la fea' ha sido considerada como una de las mejores telenovelas de todos los tiempos, misma que ha tenido cientos de adaptaciones alrededor del mundo, sin embargo ninguna como la original.

