Actriz de Televisa reveló que estuvo a punto de ser abusada en un bar de México

Televisa se ha consolidado como uno de las televisoras en las que se han formado a grandes artistas que son reconocidos por sus trabajos en telenovelas o programas de televisión de la empresa que terminan por encantar al público y hacer que se vuelvan en verdaderas estrellas.

Sin embargo hay veces en las que ni la fama los salva de quedar expuestos a la delincuencia, por lo que muchas veces los famosos han revelado que han sido víctimas de algún delito y eso es precisamente lo que estuvo a punto de pasarle a esta gran actriz.

Estamos hablando de Leticia Calderón quien, como te dijimos en La Verdad Noticias, hace poco compartió el regalo que le hizo a su hijo Luciano, y es precisamente esta anécdota la razón por la que la actriz permite que sus hijos hagan fiestas en casa.

Leticia Calderón revela que quisieron drogarla

Fue en una entrevista que ofreció para el medio De Primera Mano de Imagen TV, en donde la actriz señaló que ella le permite a sus hijos hacer reuniones y fiestas en su casa, pues ahí es donde los puede supervisar para que no les suceda nada peligroso.

En dicho encuentro con los medios la actriz aseguró que esto lo hace porque en una ocasión vivió un momento muy peligroso, cuando acudió a un bar y pidió un vaso de refresco y otro de tequila, sin embargo no pudo consumir más debido a que empezó a sentirse muy mal, por lo que mejor optó por irse del lugar.

“No sé cómo llegué a mi casa y alguien me dijo que tenía éter el hielo. Nunca en la vida me han visto borracha, jamás y esa vez yo dije: ‘¿qué me pasó? Pues me drogaron”, contó.

Aseguró que tomó el riesgo de manejar hasta su casa y que realmente no recuerda cómo le hizo para llegar, pues pudo haber sufrido un accidente vehícular.

“Pude haber chocado, pude haber chocado a una persona, pude haber destruido una familia, me pudieron haber violado o asaltado. Desperté dormida en la alfombra con la puerta abierta”.

La artista cree que le pusieron éter una sustancia que se usa para disminuir dolores musculares y de articulaciones, esta sustancia puede incluso solidificarse y tomar la forma y la apariencia del hielo, por lo que eso cree que sucedió aquel día.

Te puede interesar: Leticia Calderón es cachada comiendo sopes en el mercado; pidió 2 de pancita

¿Qué edad tiene Leticia Calderón?

Leticia Calderón tiene 54 años de edad

Carmen Leticia Calderón, mejor conocida como Lety Calderón nació un 15 de julio de 1968 y es una reconocida actriz empresaria, modelo y celebridad mexicana que cuenta con 54 años de edad.

Su trayectoria ha sido muy importante en la televisión mexicana pues ha interpretado papeles de villana en distintas telenovelas debutando en Esmeralda y consolidando la misma en En nombre del amor, Amor Bravío entre otras.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram en