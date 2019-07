Actriz de Televisa estuvo a punto de morir de pequeña ¡IMPACTANTE!

Actriz de Televisa estuvo a punto de morir de pequeña.

La primera actriz de Televisa, Jacqueline Andere, reveló de manera reciente en una entrevista con la afamada conductora Pati Chapoy que su hija Chantal Andere de solamente dos meses de nacida estuvo a punto de morir envenenada.

Todo esto se debió a que la pequeña Jacqueline Andere de solamente dos meses de nacida tuvo algunas complicaciones por una negligencia de una ayudante del médico que atendía a la hija de la actriz Chantal Andere.

"Me la estaban envenenando", expresó Jacqueline Andere al recordar aquel dramático momento.

Cuando la pequeña Chantal necesitaba su revisión en casa, el doctor en algunos momentos enviaba a sus ayudantes, esto se prestaba a que en algunas ocasiones se le dieran diferentes dosis de medicina.

"Cuando les da coliquito, en esa época, recetaban cuatro gotitas de Bentyl. Yo tenía una enfermera que le daba más y luego le aumentaba la dosis. Llegó a darle 24 de Bentyl. Pues estaba drogada todo el tiempo la niña. Conclusión: no comía, estaba dormida todo el tiempo", comentó Jacqueline.

Chantal Andere pudo morir a los dos meses de nacida

José María Fernández, padre de la pequeña Chantal notó que no respondía su hija y la llevaron de nueva cuenta al médico.

"Le hablamos al doctor este, de urgencia, y bueno, se la llevaron, le sacaron de su espina dorsal, le sacaron líquido. No te puedes imaginar lo que es ver a un bultito de dos meses así".

En el tiempo que Chantal estuvo en el hospital, sus padres fueron avisados de que podría perder la vida la pequeña de dos meses de edad.

"Nos dice (el médico): 'No tiene caso', eran las 11, no tiene caso que estén aquí, váyanse a su casa. No sabemos si amanezca', así nos dijo, ¿Tú sabes lo que fue llegar a la casa? Mi mamá lloraba en un baño, yo en el otro para que no me viera José María". Dijo la actriz.

Al final de las horas de angustia que vivieron, solamente fue diagnosticada con una intoxicación por medicamentos; logró recuperarse y salvó la vida.

"Gracias a Dios ahí está y ha sido lo máximo en mi vida, lo máximo que me podía pasar", señaló la actriz Jacqueline Andere.

