Actriz de Televisa denuncia que sus redes sociales han sido HACKEADAS

¡Escándalo! Mayrín Villanueva, famosa actriz de Televisa, avisó a todos sus fieles fanáticos que sus redes sociales habían sido hackeadas, esto con la finalidad de evitar de que ellos fueran estafados económicamente por las personas que lograron infiltrarse en sus perfiles.

La actriz Mayrín Villanueva, quien es conocida por haber participado en grandes producciones de Televisa como ‘Vecinos’ y ‘Yo amo a Juan Querendon’, sufrió un gran susto al percatarse de que su cuenta de Facebook había sido hackeada para pedirle dinero a sus fieles fanáticos.

Mayrín Villanueva informa a sus fans que ha sido hackeada.

En una entrevista para Las Estrellas, la actriz señaló que fue gracias a una seguidora que pudo darse cuenta de la situación, por lo que de manera inmediata acudió a su perfil de Instagram para informar de lo sucedido y así impedir que el hacker se salga con la suya.

“Me di cuenta hace ratito porque me mandó una fan un mensaje preguntando que era lo que iba a hacer porque estaban muy interesados. Quiero que sepan que yo no estoy pidiendo dinero, lo que aparece en Facebook es totalmente falso. Me hackearon”, declaró Mayrin Villanueva.

Facebook de Mayrín Villanueva ha sido hackeado

Mayrín Villanueva aclara su situación en Instagram.

Mayrín Villanueva, quien acaba de celebrar el cumpleaños número 11 de su hija Julia, fruto del matrimonio con el actor Eduardo Santamarina, compartió en sus historias de Instagram una captura donde el hacker utiliza su perfil de Facebook para pedirle dinero a los fans a cambio de contenido exclusivo y videollamadas con la actriz.

“¡Esto es falso! ¡Me hackearon Facebook! Yo no estoy pidiendo nada, por favor ayúdenme a difundirlo”, escribió Mayrín Villanueva en Instagram.

Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina han formado una hermosa familia.

Hasta el momento se desconoce si la estrella de 'Vecinos' ha podido recuperar el acceso a su cuenta de Facebook, lo que sí se sabe es que sus fanáticos le han agradecido el hecho de que les haya informado de lo sucedido y así evitar que ellos perdieran dinero.

Fotografías: Instagram