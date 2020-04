Actriz de Televisa arremete contra sus acosadores en redes sociales ¡Escándalo!

La actriz mexicana Ana Brenda Contreras, conocida por su protagónico en la Telenovela de Televisa “La que no sabía amar”, se molestó al ser acosada por algunos usuarios en redes sociales y arremetió contra ellos a través de un duro mensaje.

El problema inició cuando Ana Brenda realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, donde aparentemente recibió algunos comentarios ofensivos hacia su persona y a su familia, lo que obviamente causó su molestia.

Ante estas agresiones, la actriz no dudó en denunciar públicamente a sus acosadores, a los que incluso calificó como unos “delincuentes”. De esta manera Ana Brenda etiquetó e hizo captura de pantalla a las cuentas aparentemente ubicadas en México y España.

En este par de publicaciones, la famosa actriz de Televisa le pidió ayuda a sus seguidores para denunciar las cuentas, señalando que no era la primera vez que recibía insultos y agresiones por parte de esas personas, y que incluso habían acosado a su familia.

“En realidad no me importa, pero esto no debería quedar impune. Instagram, autoridades, ¿Hasta cuándo no van a verificar cuentas?” Fueron parte de las declaraciones de la actriz mediante sus redes sociales.

Un duro mensaje

Asimismo Ana Brenda aseguró que dichos perfiles no solo la acosaban a ella, sino también a menores de edad “Delincuentes, esto no es libertad de expresión, eso es acoso y ciberbullying, como recibimos a diario tantas figuras públicas”.

Por último la actriz compartió un duro mensaje hacia los haters de celebridades, o las personas que usan las redes sociales para atacar a otras personas: “Señoras y señores haters. las figuras pùblicas no somos su basurero de complejos y miserias. Somos seres humanos también. Un comentario que en persona sería una agresión no lo hace menos porque esté escrito, ya basta”.