Actriz de TV Azteca niega tener romance con Yahir

El ex academico Yahir está nuevamente triunfando en el mundo de la música, con su sencillo "¿Qué somos?", una canción que combina los ritmos urbanos con los latinos, donde el protagonista es el cantante y la actriz de TV Azteca Carolina Miranda, donde parecen tener un romance en el filme.

Sin embargo, posterior a la publicación del video durante septiembre de este año, se comenzó un fuerte rumor de que posterior a la filmación de ese video, Yahir y Carolina comenzaron un romance. Es por ello que cuando a la actriz se le cuestionó sobre este tema, Carolina Miranda respondió:

“Yo a Yahir lo quiero muchísimo, es tremendo tipo, es un talentoso de verdad; brilla en todos lados, veo todo lo que hace con su carrera y lo admiro muchísimo, y es muy muy guapo, pero no. Hicimos el video y ya no me escribió ni nada”.