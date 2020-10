Actriz de Schitt’s Creek estará en película indie de COVID: Distancing Socially

La actriz de "Schitt’s Creek", Sarah Levy, se está distanciando socialmente hacia su próximo proyecto de actuación.

Sarah Levy ha sido elegida para "Distancing Socially", una película independiente inspirada en COVID-19 sobre las relaciones y los desafíos de la comunicación virtual durante el encierro.

Sarah Levy da vida a Twyla Sands desde 2015

La actriz de 34 años es mejor conocida por su papel de camarera, Twyla Sands en "Schitt's Creek", la serie ganadora de un Emmy creada y protagonizada por su hermano Dan Levy y su padre Eugene Levy.

Lo que sabemos de "Distancing Socially"

El director, Chris Blake, quien también escribió el guión de "Distancing Socially", está filmando en Nueva York, Los Ángeles y Vancouver utilizando tecnología remota.

El reparto también incluye a Blythe Howard ("Mindhunter"), Alan Tudyk ("Resident Alien"), Melanie Chandra ("Code Black"), Jessika Van ("Seoul Searching"), Sierra Katow ("Last Comic Standing"), Ted Welch (“Adult Interference”), Dawan Owens (“6 Balloons”), Jay Larson ("Wine Country") y Kim Shaw (“She’s Out Of My League”).

Blake está produciendo junto con Milan Chakraborty ("Plus One"), Josh Moody ("All Light Will End") y Dave Moody ("All Light Will End"). Los coproductores son Chandra y Graham Outerbridge con Kathryne Duke como productora ejecutiva.

Chris Blake, dirige y escribe "Distancing Socially"

Por su parte, Sarah Levy está filmando actualmente "The Surrealtor", un drama de SyFy sobre un agente de bienes raíces que maneja casas encantadas, coprotagonizado por su compañero de "Schitt’s Creek", Tim Rozon.

La serie de 10 episodios comenzó a producirse el 23 de septiembre en Terranova, Canadá. Levy publicó una foto en Instagram de ella y Rozon con máscaras en el set. "Día 1", escribió en la publicación. "Espectáculo diferente, mismas caras".

Schitt’s Creek arrasó en los Emmy el mes pasado, ganando nueve trofeos, incluida una serie de comedia excepcional y honores de actuación para Eugene Levy, Catherine O’Hara, Dan Levy y Annie Murphy.

¿Te gustaría ver una película inspirada por la pandemia de COVID-19?, ¿Crees que el nuevo proyecto de Sarah Levy tenga éxito? Dinos que piensas en los comentarios.