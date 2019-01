Samadhi Zendejas, de 28 años, quien interpretó a la difunta cantante Jenni Rivera en ‘Mariposa de Barrio’, reveló que durante las grabaciones de la bioserie sufrió mucho, pues además de tener que subir 16 kilos y tener que cortar su larga cabellera, también sufrió violencia física.

Actriz de ‘Mariposa de Barrio’ revela que la golpeaban de verdad

Durante una entrevista a una revista de espectáculos, la actriz aseguró que todos los días terminaba con moretones en el cuerpo pues las escenas de violencia que grabó con el actor Tony Garza traspasaron la pantalla, hasta llegar al punto de querer renunciar.

Actriz de ‘Mariposa de Barrio’ revela que la golpeaban de verdad

QUIZÁ TE INTERESE: Ozuna: Se viraliza video sexual del reguetonero (VIDEO)

ENTREVISTA

-Samadhi, platícanos de tu personaje en la serie Mariposa de Barrio:

Me tocó interpretar a Jenni Rivera en la juventud, en la etapa donde nadie la conocía, me toca encargar el proceso de su primer matrimonio con Trino, y su sueño de ser cantante, porque la etapa adulta es actuada por Angélica Celaya.

-Te tocó realizar escenas muy fuertes:

Así es, en la serie mostramos el proceso más difícil de Jenni, cuando sufrió violencia intrafamiliar, hubo escenas de verdad muy fuertes, maltrato físico y verbal, para mí fue un gran reto porque la verdad tenía mucho miedo a las comparaciones.

Actriz de ‘Mariposa de Barrio’ revela que la golpeaban de verdad

-¿Qué sacrificios tuviste que hacer para este personaje?

Pues imagínate, cuando me llamaron para esta serie estaba en 61 kilos, y haciendo la serie llegué a pesar 77, subí 16 kilos, fue un shock para mí, porque por más profesional que quieras ser en un proyecto pues finalmente te pones a pensar ¿cómo le voy a hacer para bajarlos y volver a mi peso?, y justamente ahora estoy en otro proyecto donde me pedían estar muy delgada, y me daban un mes para bajar, y lo logré con mucho esfuerzo, y bajé 11 kilos, ahora estoy en 66, pero poco a poco quiero bajar más.

-Nos enteramos que dentro de la serie también la sufriste con uno de los actores, Tony Garza

Así es, lo que pasa que fue mi pareja dentro de la serie, él interpretó a Trino, el primer esposo de Jenni, y como en esa parte de la historia hay violencia intrafamiliar y escenas de violencia pues sí se le pasaba un poquito la euforia, yo le tenía miedo a esas escenas porque literal terminaba con moretes en los brazos.

Actriz de ‘Mariposa de Barrio’ revela que la golpeaban de verdad

-¿Le llegaste a poner un alto?

Terminábamos las escenas y yo me iba, terminaba muy enojada y molesta con él, gran parte de la serie le dejé de hablar, lo evitaba a como diera lugar, pero el problema es que no teníamos una coordinación, no es que él fuera un mal compañero, esas escenas se tienen que planear y ensayar, no había tiempo de hacerlo, y claro que terminaba lastimada de verdad, sí tuvimos muchos problemas por eso, sí llegué a quejarme y decir ¡ya no quiero trabajar con ese señor, estoy toda lastimada!.

-¿Y ahora que terminó la serie, sigues en contacto con él?

Hace unos días nos encontramos y nos saludamos solo le dije que ojalá que cuando volvamos a coincidir ya no haya golpes en nuestras escenas, le dije de broma que le bajara tres rayitas a su intensidad, (ríe), pero eso le funciona, a mucha gente le encantó dentro de la serie, mi mamá es su fan por ejemplo, ahora que veo las escenas pues entendí que esto era trabajo, las vi tan reales que ahora le agradezco, me gustó el resultado, yo creo que si él no hubiera sido tan rudo el resultado no hubiera sido igual, reconozco que mis mejores escenas fueron con él.

Actriz de ‘Mariposa de Barrio’ revela que la golpeaban de verdad