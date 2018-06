Actriz de "Los Juegos del Hambre" se declara homosexual

La famosa actriz de nombre Amandla Stenberg consiguió fama en la gran pantalla dándole vida a la pequeña Rue en la primera entrega de Los Juegos del Hambre en el año 2012, aunque sea difícil admitir en la actualidad a la jovencita que conmovió a millones de fans como el tributo del Distrito Once.

Con tan sólo 19 años de edad, Amandla tiene el poder de ser una joven que provoca inspiración a otros. Hace un par de años la muchacha usó la red social Snapchat para determinarse como "Queer" concepto empleado por quienes no se contemplan heterosexuales o cisgénero.

Hitting the big time Una publicación compartida por amandla (@amandlastenberg) el 5 de Jun de 2018 a las 5:46 PDT

Ella vio como oportunidad la celebración del mes del orgullo gay para aprovechar y dar un paso más en su proceso de aceptacion y ha hecho público con el mundo entero su homosexualidad en una entrevista con la revista Wonderland.

La artista dio la explicación de que se considera lesbiana, después de haber atravesado algunas relaciones sentimentales con chicos.

Buckling up for the big brigade Una publicación compartida por amandla (@amandlastenberg) el 9 de May de 2018 a las 11:28 PDT

Su difícil declaración le ha traído una sensación de orgullo y liberación al mismo tiempo, el hecho de asimilar que le gustaban las mujeres ha sido un gran cambio de vida positivo para ella de acuerdo a la información de la publicación.

"Estoy muy agradecida por todo lo que me ha ofrecido ser gay: poder experimentar y entender el amor y el sexo, y por tanto la vida, en una forma más amplia e infinita".



"Me invadió la calma y la paz. Todo lo que me había hecho sufrir y sentir mal por fin cobraba sentido. Y cuando pude por fin abrirme y despedirme de toda esa pena y vergüenza que había sentido durante años, fui libre para vivir la vida que quería y que me estaba esperando" finalizó.