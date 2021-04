Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que La Rosa de Guadalupe emitió un episodio titulado ‘Almacenados’, el cual varios cibernautas aseguran que estuvo basado en el abuso sexual que vivió Nath Campos a manos de RIX. Ahora ha sido Daya Cervantes, protagonista de dicho capítulo, quien habla al respecto de esta polémica.

En entrevista para el programa Vaya Vaya TV, Daya Cervantes reveló que ha recibido duras críticas por parte de los cibernautas desde que La Rosa de Guadalupe emitió el supuesto capítulo inspirado en Nath Campos, situación que le ha causado mucho estrés y que incluso ha evitado hacer uso de las redes sociales.

Daya Cervantes explicó que su personaje en la producción de Televisa vivió un episodio muy similar al de la influencer, pero que no fue inspirado en ella: “Sí quiero aclarar ciertos puntos, porque la gente cree que este capítulo fue sobre Nath Campos y la verdad es que no… No solamente a ella le ha pasado este tipo de cosas, lamentablemente”.

Cibernautas aseguran que el episodio 'Almacenados' de La Rosa de Guadalupe cuenta la historia de abuso sexual que sufrió Nath Campos.

Asimismo, la joven actriz explicó que ella solo recibió el guión por parte de la producción de La Rosa de Guadalupe: “Yo no sé qué fue lo que quisieron hacer con el guión, yo soy actriz y me dieron el guión, y listo. Grabé hace como un mes el capítulo… No me imaginé que fuera a pasar algo así...Yo solo hice mi trabajo. Me están atacando bastante”.

De igual forma, Daya Cervantes reveló que ya se puso en contacto con la producción de Televisa para saber si ella tendría un problema legal por participar en dicho episodio, pero que ellos la tranquilizaron al decirle que la serie siempre recibe este tipo de ataques por las historias que cuenta en sus capítulos.

Actriz de La Rosa de Guadalupe pide disculpas a Nath Campos

Al ser cuestionada sobre que le diría a Nath Campos, la actriz de La Rosa de Guadalupe le pidió disculpas en nombre de ella y de la producción de Televisa, pues asegura que ellos nunca tuvieron ni tendrán la intención de lucrar con la lamentable situación que vivió a manos de RIX.

“Si esto llegó a afectarla, le pido una disculpa del fondo de mi corazón y también por parte de la producción, porque nunca fue nuestra intención que la gente pensara que estabamos lucrando con un caso así”, finalizó Daya Cervantes, quien reiteró que el episodio ‘Almacenado’ no estuvo basado en el relato de Nath Campos.

