Actriz de "Euphoria" se niega a desnudarse en la segunda temporada

No aceptó una escena de desnudo en la serie

La aclamada serie de HBO Max, "Euphoria" se encuentra en medio de una serie de escándalos luego de que la actriz Minka Kelly, que realiza el personaje de Samantha confesara que durante su primer día en el set de rodaje solicitó que se modificara una secuencia del segundo capítulo de la segunda temporada en la que se tenía que tenía que desnudarse.

Dichas declaraciones han hecho un fuerte eco en el mundo del espectáculo y es que recordemos que no fue la única actriz de esta serie que se negó a realizar este trabajo actoral.

La primera actriz que tuvo que negarse a esto como te informamos aquí en La Verdad Noticias fue Sydney Sweeney, quién sorprendió a todos con las confesiones que realizó en "Late Late Show.

"Él pensó que sería más interesante si mi vestido caía al suelo" : Minka Kelly.

Fue en una entrevista con la revista Vanity Fair, misma que fue difundida a través de sus redes sociales en la que la Kelly explicó que se trataba de una escena en la que "Samantha" regresa a su casa de noche y le pide a Maddy, que la ayude a desabrocharse el vestido, por lo que ella se comunicó con Sam Levinson la incomodidad que sentía con la secuencia y solicitó que la cambiara.

"Él pensó que sería más interesante si mi vestido caía al suelo. Era mi primer día como actriz invitada en la serie y no me sentía cómoda estando allí desnuda”, señaló Kelly que agradeció que Levinson accediera “sin dudar” a su petición y sea un creador “que no tiene miedo a cambiar de opinión”. “Rodó una escena hermosa y consiguió exactamente lo que quería", aseguró.

¿Cuándo sale la 2da temporada de Euphoria?

La segunda temporada de la serie "Euphoria" protagonizada por la querida actriz Zendaya ya se estrenó por HBO Max y este domingo 27 de febrero es se transmitirá el último episodio de la misma.

Aunque al momento de la redacción de esta nota aún se desconoce si tendremos una tercera temporada los fans ya han difundido rumores de que si contaremos con ella.

Pero, para todos los fieles seguidores de la serie, hoy al menos podrán resolver una gran duda y es que se resolverá que personaje es el que muere al final de la temporada, ya que este rumor es el más fuerte de las últimas semanas.

